Чемоданова о БСЖ: чем больше нас становится, тем больше добрых и полезных дел мы можем делать
По данным национального опроса, большинство жителей Беларуси считают, что нет ничего важнее материнства и отцовства. Среднестатистический белорус мечтает о семье с двумя или тремя детьми. Все больше пар не останавливаются на достигнутом и переходят в статус многодетных. Эта неделя особенная. Начинается она со Дня матери, а закончится Днем отца. О самом важном поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Ольга Николаевна, про вас хотелось бы поговорить. Вы прошли очень долгий путь от женщины-полковника милиции. Довольно мужская была у вас профессия до абсолютно женской миссии. Сегодня вы возглавляете столичное отделение Белорусского союза женщин. И у вас такая очень красивая и женственная роль общественного лидера. И все это совмещая с семьей. Что бы вы посоветовали тем женщинам, которые хотели бы выйти за пределы своей квартиры и как-то себя проявить, а такой возможности не было?
Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:
Конечно, мы ждем этих женщин в нашей организации. Именно наша городская организация Белорусского союза женщин сегодня открыта абсолютно для всех минчанок, для женщин, которые сегодня здесь, в столице. У нас работает наш информационный сайт Белорусского союза женщин, Telegram. Я абсолютно всех приглашаю подписаться, получить максимально доступно полезную информацию о нашей организации. Для нас это очень важно. Чем больше нас становится, тем еще больше добрых и полезных дел мы можем делать вместе.
Екатерина Забенько:
В студии Александра Никифорова, организатор конкурса «Краса Беларуси» для многодетных мам, который призван показать, что наши многодетные мамы могут ходить по подиуму, представлять нашу страну и быть самыми красивыми не только для своей семьи, стать настоящим достоянием нашей страны. К слову, Александра тоже не один километр прошла не только по подиуму, но и по полосе препятствий. Бывший боец спецназа и обладательница титулов. Александра, как все успевать, если у тебя большая семья?
Александра Никифорова, многодетная мама, организатор конкурса «Краса Беларуси»:
Для начала нужно воспитывать себя. Мне повезло в свое время. Я выбрала такую профессию, все сложилась с первым набором девочек в Военную академию Республики Беларусь. Еще в 1995 году. Всего было три девочки. Успешно прошла отбор, психологическое тестирование, сдала на отлично все экзамены, поступила. Было очень непросто. Но что я поняла еще будучи курсантом Военной академии Республики Беларусь (факультет внутренних войск), что здесь мы можем приобрести главные навыки – это самодисциплина, характер выработать определенный, стержень.
Екатерина Забенько:
Мне кажется, что мама из спецназа – это то, что надо для воспитания пятерых детей, главное спецзадание выполнено.
Александра Никифорова:
Выносливость как психическая, так и психологическая. И это мне очень помогает ежедневно, учитывая, что у меня дочка и четыре сыночка, воспитать в хорошем понимании настоящих мужчин, ответственных за себя, в дальнейшем за свои какие-то решения судьбоносные в том числе, за свои семьи в дальнейшем. Это такая моя цель. И то, что я воспитываю детей в объединении и понимании, что я всех люблю, каждого по отдельности и всех вместе, что все вместе вы единая сила.
Екатерина Забенько:
Александра, мы знаем вас как патриота. Я так понимаю, что это важно и в воспитании детей, и в общественной деятельности, и в подготовке того же конкурса. Вы сами говорили о том, что все девочки, участницы конкурса, мы гарантируем, они наши. Это слово о многом сейчас говорит. Действительно ли важно строить все абсолютно вокруг патриотизма?
Александра Никифорова:
Это важно. Это должна быть сейчас на самом деле задача номер один. И слово патриотизм не должно уходить ни на минуту в сознании гражданина Республики Беларусь, чтобы это был по-настоящему гражданин, а не просто житель Республики Беларусь.
Екатерина Забенько:
Ольга Николаевна, вы тоже в коллективах с Белорусским союзом женщин, тоже постоянно говорим о патриотизме.
Ольга Чемоданова:
Мы сегодня прекрасно понимаем, насколько для дорог мир нашей стране. Понимаем, что нашу страну надо не просто сохранить, а ее необходимо сегодня максимально нам самим усиливать своей работой, своим отношением ежедневным к делу, которым ты занимаешься. И самое главное, конечно, надо каждое дело делать с любовью, вкладывать душу, воспитывать также детей, быть личным примером для наших детей в первую очередь. Это все должно быть не на словах, а только на деле. Искренне должно быть все, от души.
Екатерина Забенько:
Как конкурс «Краса Беларуси» повлиял на вашу жизнь? Что-то изменилось после этого? И, конечно же, впечатления от того, как вы принимали участие.
Ольга Мацулевич, участница конкурса «Краса Беларуси-2021»:
Конкурс, конечно же, окрыляет, всех раскрывает. Уже прошло два года, как я участвовала в конкурсе. И сейчас уже я понимаю, что миссия конкурсанток – это вдохновлять, рассказывать и показывать, как многодетные мамы могут справляться с детьми, с семьей и быть успешными на работе. Я педагог. Так вдохновила свою коллегу! Когда я пришла, она меня поздравила и говорит: а давайте на базе нашей Детской школы искусств создадим конкурс «Мисс музыка»? И уже два года подряд проходит этот конкурс. Там, конечно, девочки делятся своим умением играть на музыкальных инструментах, но мы учим их, как себя нужно вести на сцене, как себя подавать, как показать себя. Это здорово, и у нас уже стоит очередь участвовать.
Екатерина Забенько:
Александра наверняка научила вас ходить красиво по подиуму и держать осанку. Это очень полезно, мне кажется, для женщины, которая все-таки в силу того, что у нее большая семья, много времени проводит дома.
Александра Никифорова:
Наши девочки такие настоящие изнутри, и вот эта красота транслируется через внешнее. Несомненно, нужно учиться красиво подавать эту красоту. Статная походка, уверенная в себе, знающая свои сильные стороны, и вот она идет и улыбается.
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