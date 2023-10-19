Чемоданова о БСЖ: чем больше нас становится, тем больше добрых и полезных дел мы можем делать

По данным национального опроса, большинство жителей Беларуси считают, что нет ничего важнее материнства и отцовства. Среднестатистический белорус мечтает о семье с двумя или тремя детьми. Все больше пар не останавливаются на достигнутом и переходят в статус многодетных. Эта неделя особенная. Начинается она со Дня матери, а закончится Днем отца. О самом важном поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Ольга Николаевна, про вас хотелось бы поговорить. Вы прошли очень долгий путь от женщины-полковника милиции. Довольно мужская была у вас профессия до абсолютно женской миссии. Сегодня вы возглавляете столичное отделение Белорусского союза женщин. И у вас такая очень красивая и женственная роль общественного лидера. И все это совмещая с семьей. Что бы вы посоветовали тем женщинам, которые хотели бы выйти за пределы своей квартиры и как-то себя проявить, а такой возможности не было?

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:

Конечно, мы ждем этих женщин в нашей организации. Именно наша городская организация Белорусского союза женщин сегодня открыта абсолютно для всех минчанок, для женщин, которые сегодня здесь, в столице. У нас работает наш информационный сайт Белорусского союза женщин, Telegram. Я абсолютно всех приглашаю подписаться, получить максимально доступно полезную информацию о нашей организации. Для нас это очень важно. Чем больше нас становится, тем еще больше добрых и полезных дел мы можем делать вместе. Екатерина Забенько:

В студии Александра Никифорова, организатор конкурса «Краса Беларуси» для многодетных мам, который призван показать, что наши многодетные мамы могут ходить по подиуму, представлять нашу страну и быть самыми красивыми не только для своей семьи, стать настоящим достоянием нашей страны. К слову, Александра тоже не один километр прошла не только по подиуму, но и по полосе препятствий. Бывший боец спецназа и обладательница титулов. Александра, как все успевать, если у тебя большая семья? Александра Никифорова, многодетная мама, организатор конкурса «Краса Беларуси»:

Для начала нужно воспитывать себя. Мне повезло в свое время. Я выбрала такую профессию, все сложилась с первым набором девочек в Военную академию Республики Беларусь. Еще в 1995 году. Всего было три девочки. Успешно прошла отбор, психологическое тестирование, сдала на отлично все экзамены, поступила. Было очень непросто. Но что я поняла еще будучи курсантом Военной академии Республики Беларусь (факультет внутренних войск), что здесь мы можем приобрести главные навыки – это самодисциплина, характер выработать определенный, стержень. Екатерина Забенько:

Мне кажется, что мама из спецназа – это то, что надо для воспитания пятерых детей, главное спецзадание выполнено.

Александра Никифорова:

Выносливость как психическая, так и психологическая. И это мне очень помогает ежедневно, учитывая, что у меня дочка и четыре сыночка, воспитать в хорошем понимании настоящих мужчин, ответственных за себя, в дальнейшем за свои какие-то решения судьбоносные в том числе, за свои семьи в дальнейшем. Это такая моя цель. И то, что я воспитываю детей в объединении и понимании, что я всех люблю, каждого по отдельности и всех вместе, что все вместе вы единая сила. Екатерина Забенько:

Александра, мы знаем вас как патриота. Я так понимаю, что это важно и в воспитании детей, и в общественной деятельности, и в подготовке того же конкурса. Вы сами говорили о том, что все девочки, участницы конкурса, мы гарантируем, они наши. Это слово о многом сейчас говорит. Действительно ли важно строить все абсолютно вокруг патриотизма? Александра Никифорова:

Это важно. Это должна быть сейчас на самом деле задача номер один. И слово патриотизм не должно уходить ни на минуту в сознании гражданина Республики Беларусь, чтобы это был по-настоящему гражданин, а не просто житель Республики Беларусь. Екатерина Забенько:

Ольга Николаевна, вы тоже в коллективах с Белорусским союзом женщин, тоже постоянно говорим о патриотизме. Ольга Чемоданова:

Мы сегодня прекрасно понимаем, насколько для дорог мир нашей стране. Понимаем, что нашу страну надо не просто сохранить, а ее необходимо сегодня максимально нам самим усиливать своей работой, своим отношением ежедневным к делу, которым ты занимаешься. И самое главное, конечно, надо каждое дело делать с любовью, вкладывать душу, воспитывать также детей, быть личным примером для наших детей в первую очередь. Это все должно быть не на словах, а только на деле. Искренне должно быть все, от души. Екатерина Забенько:

Как конкурс «Краса Беларуси» повлиял на вашу жизнь? Что-то изменилось после этого? И, конечно же, впечатления от того, как вы принимали участие.