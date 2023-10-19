«Поддержка в любых начинаниях». Многодетные семьи поделились секретом счастливых отношений

По данным национального опроса, большинство жителей Беларуси считают, что нет ничего важнее материнства и отцовства. Среднестатистический белорус мечтает о семье с двумя или тремя детьми. Все больше пар не останавливаются на достигнутом и переходят в статус многодетных. Эта неделя особенная. Начинается она со Дня матери, а закончится Днем отца. О самом важном поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

О том, какие они – герои нашего времени, которые посвятили себя детям и семье, в репортаже Дианы Головач. У Анны Бордюговой жизнь, как в сказке. Четыре сыночка и лапочка-дочка. В преддверии Дня матери женщине присвоили государственную награду – орден Матери. Теперь она не просто мама, а мама с большой буквы.

Анна Бордюгова:

Я с самого детства любила нянчиться с соседскими маленькими детками. Поэтому я хотела много детей. Это была какая-то мечта. Самые младшие члены семьи – близнецы Костя и Кирилл. Несмотря на сложную беременность, мальчики родились настоящими богатырями, а их появление на свет, шутя, предсказал дедушка. Анна Бордюгова:

Я когда сообщила родителям о том, что я беременна четвертым ребенком, дедушка стоял, смеялся около окна и говорит: а что если будет двойня? Я пошла на первое УЗИ, я звоню дедушке, говорю: молодец, нахохотал, у меня близнецы будут. Это был шок для всех. Благодаря поддержке государства счастье материнства Анны приумножилось и квадратными метрами. Совсем недавно большая и дружная семья переехала в квартиру в новостройке. Обживаются.

Анна Бордюгова:

Материнский капитал тоже очень неплохо помог нам построить эту квартиру. Помогает государство, конечно. Анна преуспела не только в материнстве, но и в профессии. Хоть и выбрала не самую простую – водитель трамвая. Женщина признается, что очень любит свою работу и вернется к ней, когда малыши вырастут. Однако пока ее остановка – это материнство.

Сергей Лисицкий необыкновенно заботливый отец. Вместе с женой Инной воспитывают трех богатырей. Самый старший Валентин. Радость и гордость. Уже создал свою семью. Младшие – двойняшки Ярослав и Артем. Сергей Лисицкий:

Мечтал, конечно, двоих, троих. Суждено было большой... У меня отец из многодетной семьи, у него три брата и сестра – их четверо. У Артема в детстве диагностировали ДЦП. Трудности не сломили семью. Отношения между родными людьми стали только крепче, искреннее, светлее. Лисицкие признаются: своими успехами обязаны детям, которые каждый день их вдохновляют.

Сергей Лисицкий:

Самое главное, чтобы доверие было в первую очередь, понимание, уважение, любовь в семье. Инна Лисицкая:

И поддержка в любых начинаниях. Что-то я предлагаю, где-то муж предлагает, и мы просто друг друга поддерживаем, дети наши поддерживают. За 23 года у семьи уже появилась традиция. Каждый выходные они стараются посещать разные уголки нашей страны.

Сергей Лисицкий:

У нас очень много красивых мест, много где были. Как говорится, устраиваем тур выходного дня, выбираем маршрут, согласовываем в кругу семьи и выезжаем там на день, на два. Большая семья Лисицких – как отлаженный механизм, в котором все роли и действия распределены. А вечным двигателем неизменно остается любовь друг к другу.