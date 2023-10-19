Изучают 3D-моделирование и программирование, есть бассейн. Чем уникален новый детский сад в Смолевичах?

Новости Беларуси. Создать комфортные условия для жизни не только в столице, но и в городах-спутниках. Активнее развивать сателлиты – задача, поставленная главой государства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один из ближайших к Минску – Смолевичи. Здесь возводят новые микрорайоны, одновременно разрастается инфраструктура. Какие объекты делают жизнь в городах-спутниках комфортнее – узнала Ангелина Шигалева.

С игровыми площадками, тренажерами и компьютерной комнатой. В Смолевичах скоро откроют центр развития для самых маленьких жильцов. Новому микрорайону такое учреждение необходимо. Ведь здесь более половины семей – многодетные.

Юлия Кикар, заведующая дошкольным центром развития ребенка «Звездочка»:

Дошкольный центр развития ребенка города Смолевичи «Звездочка» рассчитан на 230 воспитанников, среди них будет группа специальная для 12 воспитанников с тяжелыми нарушениями речи. Педагоги квалифицированные, имеют высшее образование, с квалификационной категорией.