Трудовые гарантии и материальные пособия. Как государство помогает женщинам при рождении ребёнка?

По данным национального опроса, большинство жителей Беларуси считают, что нет ничего важнее материнства и отцовства. Среднестатистический белорус мечтает о семье с двумя или тремя детьми. Все больше пар не останавливаются на достигнутом и переходят в статус многодетных. Эта неделя особенная. Начинается она со Дня матери, а закончится Днем отца. О самом важном поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Какое место в рейтинге стран благоприятных для материнства и рождения детей занимает Беларусь? Какие факторы об этом свидетельствуют?

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

По праву Беларусь занимает в этом рейтинге 25 место среди 179 стран, которые участвовали в рейтинге, первое место среди стран СНГ. Благодаря чему это удалось достичь? Выстроена многоуровневая система поддержки семьи и детства в области социальной защиты, здравоохранения, образования. И все эти факторы, конечно, создают условия для рождения, развития семьи, развития творческого потенциала детей. Екатерина Забенько:

Белорусский союз женщин – это в первую очередь, конечно же, мамы. Большинство ваших активисток – это мамы. Среди них и многодетные. Как они все успевают?

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:

Могу сказать с уверенностью, что если дома все хорошо, сохраняются семейные традиции, есть теплота и уют, женщина, которая это испытывает, способна на многое. Она будет принимать участие, она будет поддерживать инициативы. Екатерина Забенько:

Семья дает крылья и добавляет энтузиазма. Ольга Чемоданова:

Семья – это крылья. Это правда. А дети – это как раз тот двигатель, который сегодня позволяет маме, женщине быть востребованной. Не только на кухне, дома, среди своих детей, конечно, и в обществе в том числе. Характер – это тоже важно. Екатерина Забенько:

Государство тоже помогает таким семьям, это тоже дает поддержку, силу, возможность заниматься и собой, и общественной деятельностью, а для многих еще и работать.

Петр Шутько:

Важно создать условия для ответственного материнства, чтобы у человека была возможность совмещать и родительские обязанности, и трудовые обязанности. Не в ущерб одно другому должно быть. Поэтому в республике предусмотрено помимо социальной поддержки, материальной поддержки в виде пособий и различных выплат довольно широкий спектр таких трудовых гарантий, как дополнительный оплачиваемый декретный отпуск, пособия по беременности и родам, трудовые условия, где многодетные пользуются особыми преференциями, в частности имеют право на один свободный от работы день в неделю. Эта система модернизируется, с 1 января уже вступают в силу изменения в Трудовой кодекс, согласно которым родитель по выбору будет пользоваться либо этим правом, о котором я сказал, либо сокращенный на 1 час рабочий день. Женщина имеет право на повышение квалификации, находясь в декретном отпуске. Причем это предоставляется бесплатно службой занятости для неработающих мам. Также он имеют право совмещать уход за ребенком с работой в период до трех лет. Причем этот период также оплачивается. Есть очень немаловажные гарантии, которыми не могут похвастаться некоторые наши соседи. Например, обеспеченность образовательными учреждениями, я имею в виду в первую очередь детские сады. И тем условиям, которые созданы в наших дошкольных учреждениях, по-доброму завидуют наши соседи, потому что и быт, и воспитание, и обучение, и питание – это то, что государство не жалеет, что создает. Екатерина Забенько:

Сейчас огромное внимание детям в многодетных семьях. Президент дал поручение усовершенствовать механизм поддержки таких детей. Что в этом плане делается в Минске?

Петр Шутько:

Пособия, которые выплачиваются в период декретного отпуска, единовременное пособие, которое выплачивается при рождении детей, привязаны к бюджету прожиточного минимума, к средней зарплате, которая пересчитывается. Причем если рождается второй ребенок, размер этих пособий увеличивается. Серьезная помощь оказывается учреждениями здравоохранения. Немаловажный фактор – трудовые гарантии, потому что на период нахождения в декретном отпуске за мамой сохраняется рабочее место. Наниматель обязан продлить контракт до 5 лет, пока не исполнится ребенку. Это придает уверенность в завтрашнем дне маме, и она без опаски уходит в декретный отпуск, понимая, что за ней рабочее место сохранится. Екатерина Забенько:

Но ведь еще очень важно, чтобы эти деньги по назначению использовались, о чем мы тоже последнее время говорим очень часто. Ольга Николаевна, вы, работая участковым инспектором, наверняка замечали, что, возможно, многодетным семьям нужно немножечко больше внимания уделять. Ольга Чемоданова:

Нам приходится обсуждать такие случаи, которые происходят именно в многодетных семьях, когда дети зачастую недополучают того, что должны получать, когда пособия, которые получают родители, тратятся не по назначению. Я считаю, что здесь не только субъекты профилактики должны обратить на это внимание, все общество в целом, люди, которые живут рядом, которые видят эти семьи, которые обращают на них внимание. Я всегда говорила и буду говорить: никогда не надо молчать и думать, кому мне об этом сказать, если ты видишь, что дети страдают или пребывают в каких-то стесненных условиях в той или иной семье. Все знают и про органы опеки, и про образование в частности, про школу, где выслушают, окажут полное содействие, самое главное, вовремя примут меры.