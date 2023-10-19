Трудовые гарантии и материальные пособия. Как государство помогает женщинам при рождении ребёнка?
По данным национального опроса, большинство жителей Беларуси считают, что нет ничего важнее материнства и отцовства. Среднестатистический белорус мечтает о семье с двумя или тремя детьми. Все больше пар не останавливаются на достигнутом и переходят в статус многодетных. Эта неделя особенная. Начинается она со Дня матери, а закончится Днем отца. О самом важном поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Какое место в рейтинге стран благоприятных для материнства и рождения детей занимает Беларусь? Какие факторы об этом свидетельствуют?
Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
По праву Беларусь занимает в этом рейтинге 25 место среди 179 стран, которые участвовали в рейтинге, первое место среди стран СНГ. Благодаря чему это удалось достичь? Выстроена многоуровневая система поддержки семьи и детства в области социальной защиты, здравоохранения, образования. И все эти факторы, конечно, создают условия для рождения, развития семьи, развития творческого потенциала детей.
Екатерина Забенько:
Белорусский союз женщин – это в первую очередь, конечно же, мамы. Большинство ваших активисток – это мамы. Среди них и многодетные. Как они все успевают?
Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:
Могу сказать с уверенностью, что если дома все хорошо, сохраняются семейные традиции, есть теплота и уют, женщина, которая это испытывает, способна на многое. Она будет принимать участие, она будет поддерживать инициативы.
Екатерина Забенько:
Семья дает крылья и добавляет энтузиазма.
Ольга Чемоданова:
Семья – это крылья. Это правда. А дети – это как раз тот двигатель, который сегодня позволяет маме, женщине быть востребованной. Не только на кухне, дома, среди своих детей, конечно, и в обществе в том числе. Характер – это тоже важно.
Екатерина Забенько:
Государство тоже помогает таким семьям, это тоже дает поддержку, силу, возможность заниматься и собой, и общественной деятельностью, а для многих еще и работать.
Петр Шутько:
Важно создать условия для ответственного материнства, чтобы у человека была возможность совмещать и родительские обязанности, и трудовые обязанности. Не в ущерб одно другому должно быть. Поэтому в республике предусмотрено помимо социальной поддержки, материальной поддержки в виде пособий и различных выплат довольно широкий спектр таких трудовых гарантий, как дополнительный оплачиваемый декретный отпуск, пособия по беременности и родам, трудовые условия, где многодетные пользуются особыми преференциями, в частности имеют право на один свободный от работы день в неделю. Эта система модернизируется, с 1 января уже вступают в силу изменения в Трудовой кодекс, согласно которым родитель по выбору будет пользоваться либо этим правом, о котором я сказал, либо сокращенный на 1 час рабочий день.
Женщина имеет право на повышение квалификации, находясь в декретном отпуске. Причем это предоставляется бесплатно службой занятости для неработающих мам. Также он имеют право совмещать уход за ребенком с работой в период до трех лет. Причем этот период также оплачивается. Есть очень немаловажные гарантии, которыми не могут похвастаться некоторые наши соседи. Например, обеспеченность образовательными учреждениями, я имею в виду в первую очередь детские сады. И тем условиям, которые созданы в наших дошкольных учреждениях, по-доброму завидуют наши соседи, потому что и быт, и воспитание, и обучение, и питание – это то, что государство не жалеет, что создает.
Екатерина Забенько:
Сейчас огромное внимание детям в многодетных семьях. Президент дал поручение усовершенствовать механизм поддержки таких детей. Что в этом плане делается в Минске?
Петр Шутько:
Пособия, которые выплачиваются в период декретного отпуска, единовременное пособие, которое выплачивается при рождении детей, привязаны к бюджету прожиточного минимума, к средней зарплате, которая пересчитывается. Причем если рождается второй ребенок, размер этих пособий увеличивается. Серьезная помощь оказывается учреждениями здравоохранения. Немаловажный фактор – трудовые гарантии, потому что на период нахождения в декретном отпуске за мамой сохраняется рабочее место. Наниматель обязан продлить контракт до 5 лет, пока не исполнится ребенку. Это придает уверенность в завтрашнем дне маме, и она без опаски уходит в декретный отпуск, понимая, что за ней рабочее место сохранится.
Екатерина Забенько:
Но ведь еще очень важно, чтобы эти деньги по назначению использовались, о чем мы тоже последнее время говорим очень часто. Ольга Николаевна, вы, работая участковым инспектором, наверняка замечали, что, возможно, многодетным семьям нужно немножечко больше внимания уделять.
Ольга Чемоданова:
Нам приходится обсуждать такие случаи, которые происходят именно в многодетных семьях, когда дети зачастую недополучают того, что должны получать, когда пособия, которые получают родители, тратятся не по назначению. Я считаю, что здесь не только субъекты профилактики должны обратить на это внимание, все общество в целом, люди, которые живут рядом, которые видят эти семьи, которые обращают на них внимание. Я всегда говорила и буду говорить: никогда не надо молчать и думать, кому мне об этом сказать, если ты видишь, что дети страдают или пребывают в каких-то стесненных условиях в той или иной семье. Все знают и про органы опеки, и про образование в частности, про школу, где выслушают, окажут полное содействие, самое главное, вовремя примут меры.
Екатерина Забенько:
Будем надеяться, что семьи тоже стали более ответственными, в том числе многодетные, видя ту заботу государства, которая им предоставляется. Вы, Ольга Николаевна, тоже из многодетной семьи, старшая. Насколько изменились подходы воспитания детей в больших семьях? Стало ли проще нашим мамам сегодня?
Ольга Чемоданова:
Поверьте, не было зачастую тех условий, в первую очередь бытовых условий, при которых моя мама могла бы себе позволить максимально быстро обеспечивать уход за нами. Если сейчас все автоматически, технически оснащено, то, конечно, советское время было сложным временем для нас. И вы знаете прекрасно, 1990-е годы, когда в стране было не все так просто, но при всем при этом многодетных семей меньше не становилось, дети росли в разных условиях, но с любовью, с заботой в том числе, и отношение было немножко другое. Сегодня многодетная семья – это современная семья, стоит отметить. Сегодня дети в многодетных семьях….
Екатерина Забенько:
Которые не мечтают о какой-то игрушке на Новый год, потому что им уже все купили.
Ольга Чемоданова:
Есть вопрос, конечно. Но и самое главное, что мы сегодня в этих же многодетных семьях видим большой потенциал для нашей страны. Талантливые дети в том числе. Вы знаете, это тоже достижение. Дети – это будущее, это продолжение рода. Это семья, которая будет развиваться всегда. Будут внуки, будут правнуки, будет фамилия. Это очень важно.
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