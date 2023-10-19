В Минске снизилось количество преступлений, совершаемых подростками

Новости Беларуси. В столице снизилось количество преступлений, совершаемых детьми и подростками. Такую статистику за последние 9 месяцев привели на заседании комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Например, хулиганств и грабежей зафиксировали меньше примерно на 10 %. На 7 % стало меньше преступлений, связанных с использованием компьютерной техники и онлайн-действий. Чтобы снизить показатели детской преступности, проводится большая работа с проблемными подростками и их родителями.

Ольга Абрамович, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома:

Воспитание проблемных детей – процесс безостановочный, непрерывный, и он длится на протяжении и лета, и зимы, и всей поры. Поэтому в этом принимают участие все службы: не только школы, милиция – у нас в комиссии по делам несовершеннолетних, представители культуры, общественных организаций, представители идеологии, здравоохранения. Поэтому все вместе этой дружной командой мы стараемся сдержать детскую преступность, стабилизировать и выйти на минус.