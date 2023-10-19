Прямой эфир

В Минске снизилось количество преступлений, совершаемых подростками

19 октября 2023 14:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В столице снизилось количество преступлений, совершаемых детьми и подростками. Такую статистику за последние 9 месяцев привели на заседании комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске снизилось количество преступлений, совершаемых подростками-1

Например, хулиганств и грабежей зафиксировали меньше примерно на 10 %. На 7 % стало меньше преступлений, связанных с использованием компьютерной техники и онлайн-действий. Чтобы снизить показатели детской преступности, проводится большая работа с проблемными подростками и их родителями.

В Минске снизилось количество преступлений, совершаемых подростками-4

Ольга Абрамович, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома:
Воспитание проблемных детей – процесс безостановочный, непрерывный, и он длится на протяжении и лета, и зимы, и всей поры. Поэтому в этом принимают участие все службы: не только школы, милиция – у нас в комиссии по делам несовершеннолетних, представители культуры, общественных организаций, представители идеологии, здравоохранения. Поэтому все вместе этой дружной командой мы стараемся сдержать детскую преступность, стабилизировать и выйти на минус.

В Минске снизилось количество преступлений, совершаемых подростками-7

В фокусе также несовершеннолетние, которые употребляют наркотики. С ними активно работают множество специалистов. Результат последних месяцев радует: около 60 % ребят сняты с учета в наркологическом диспансере.

# Дети # общество # Ольга Абрамович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Изучают 3D-моделирование и программирование, есть бассейн. Чем уникален новый детский сад в Смолевичах?
19 октября 2023 14:56

Изучают 3D-моделирование и программирование, есть бассейн. Чем уникален новый детский сад в Смолевичах?

Вакцинация от гриппа продолжается в Минской области. Кому обязательно стоит привиться?
19 октября 2023 14:53

Вакцинация от гриппа продолжается в Минской области. Кому обязательно стоит привиться?

Достижения малоинвазивной хирургии обсудили на международном форуме в Минске
19 октября 2023 14:39

Достижения малоинвазивной хирургии обсудили на международном форуме в Минске