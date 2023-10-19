Чемоданова: День отца – это возможность еще раз поблагодарить родителей за жизнь, которую они мне дали

По данным национального опроса, большинство жителей Беларуси считают, что нет ничего важнее материнства и отцовства. Среднестатистический белорус мечтает о семье с двумя или тремя детьми. Все больше пар не останавливаются на достигнутом и переходят в статус многодетных. Эта неделя особенная. Начинается она со Дня матери, а закончится Днем отца. О самом важном поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

День отца – насколько этот молодой праздник прижился в Беларуси? Понравился ли он отцам и всем семьям? И на что это стимулирует глав семейств?

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Идея Дня отца возникла во время Послания Александра Лукашенко к белорусскому народу и Национальному собранию, где одна из участниц этого собрания внесла такое предложение. Оно было поддержано главой государства, и в тот же год с 21 октября мы начали праздновать этот праздник. Хотя ранее неоднократно мамы, особенно многодетные мамы, во время их поздравлений, чествований, вручения орденов, говорили, что в республике мало уделяется внимания отцам, которых роль очень велика в воспитании детей. И они всегда говорили, что я бы ничего этого не достигла, если бы не мой супруг, не отец этих детей.