Чемоданова: мир – это то, за что всегда боролась и будет бороться наша страна

Ольга Чемоданова, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Сейчас, наверное, как никогда настало то время, когда каждый человек на нашей белорусской земле, от мала до велика, должен приехать в это святое место, поклониться низко до земли и еще раз сказать о том, что мы никогда не допустим повторения того страшного времени, мы никогда не допустим войны. Мир – это то, за что всегда боролась и будет бороться наша страна.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Сегодня на всех ступенях образования, начиная с детского сада, мы проводим очень большую работу, когда не просто рассказываем об этой трагической странице, а когда каждый ребенок, каждый школьник присоединяется к тому, чтобы сохранить эту память.