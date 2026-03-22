Чемоданова: мир – это то, за что всегда боролась и будет бороться наша страна

Беларусь вспоминает одну из самых трагических страниц своей истории – Хатынскую трагедию. Дата 22 марта навсегда осталась в летописи нашей страны как суровое напоминание миру о жестокости нацизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагический прообраз тысяч невинно пострадавших – Беларусь вспоминает жертв Хатынской трагедии.
Ольга Чемоданова, председатель белорусской партии «Белая Русь»:
Сейчас, наверное, как никогда настало то время, когда каждый человек на нашей белорусской земле, от мала до велика, должен приехать в это святое место, поклониться низко до земли и еще раз сказать о том, что мы никогда не допустим повторения того страшного времени, мы никогда не допустим войны. Мир – это то, за что всегда боролась и будет бороться наша страна.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Сегодня на всех ступенях образования, начиная с детского сада, мы проводим очень большую работу, когда не просто рассказываем об этой трагической странице, а когда каждый ребенок, каждый школьник присоединяется к тому, чтобы сохранить эту память.
Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Каждый раз, когда здесь был, своими глазами вижу те трагедии, зверства, которые совершил нацизм в те годы. Было нелегко. Хочу сказать, что история нас учит, что мир дается нелегко. И его надо беречь.
В годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси действовало множество карательных отрядов и подразделений немецко-фашистских захватчиков. Это четыре охранные дивизии, две бригады СС, более 100 охранных батальонов. Нацисты провели не менее 187 карательных операций против белорусов.
Подробности в видео.
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