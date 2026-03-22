Прокуратура Витебска установила 49 ранее неизвестных мест, в которых нацисты уничтожали белорусов

Нет ни одного уголка Беларуси, где бы нацисты не оставили после себя страшный след. Один из самых мощных ударов в годы Великой Отечественной войны приняла на себя Витебская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В областном центре фашисты создали более 10 концлагерей. От рук нацистов погибли сотни партизан и подпольщиков.

В Витебске с первых дней оккупации была установлена виселица. Фашисты устраивали публичные казни. Уже после войны на этом пропитанном кровью месте появился памятный знак. Сегодня, 22 марта, именно сюда идут жители, чтобы почтить жертв нацистской агрессии. В руках у каждого гвоздики, а в сердце – общая боль и скорбь.

Фашизм – это очень страшно, и мы не должны забывать тех, кто стоял за нашу Родину и защищал от фашистов.

Юрий Шипалов, заместитель прокурора Витебска:

Продолжается расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа. Установлено не менее 166 ранее неизвестных мест, в которых нацисты уничтожали и захоранивали белорусских граждан. Только прокуратурой города Витебска установлено не менее 49 таких мест. Мы подтвердили гибель не менее 100 белорусских граждан на территории города Витебска.

Всего за годы Великой Отечественной войны в Витебской области с лица земли были стерты более трех тысяч деревень. Сегодня во всех районах в память о человеческих трагедиях проходят митинги, автопробеги. Витебчане вместе со всей страной чтут тех, кто не может уже смотреть в мирное небо.