Как воспитать чувство патриотизма и гордости за свою страну у молодого поколения? Ответил Игорь Брилевич

Игорь Брилевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству:

Славный дух защитников Брестской крепости, первых белорусских партизан, он никуда не делся. Мы помним о том, что написанные на стенах кровью Брестской крепости слова «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина» во всем мире написаны только на русском языке.

Но в первую очередь об этом должны помнить те, кто пытается сегодня нам каким-то образом угрожать. Свою молодежь мы воспитываем в том ключе, что мы, белорусы, мирные люди. Но, тем не менее мы всегда готовы, если это необходимо, с оружием в руках отстаивать мирное небо и независимость нашей страны.

Совсем скоро Брестская область примет второй международный форум «Великое наследие. Общее будущее». Первый состоялся в прошлом году в Сталинграде. В этом году он пройдет на территории Брестской крепости. И мы вновь напомним всему миру о тех славных годах, когда советский народ в едином порыве отстоял свободу и независимость не только своей страны, но и всего мира. Поэтому, конечно же, мы воспитываем свою молодежь настоящими патриотами нашей страны.