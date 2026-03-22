В мемориальном комплексе «Зиняки» вспоминали погибших от рук нацистов в годы ВОВ

Акции памяти и митинги 22 марта проходят во всех уголках Беларуси. Вспоминали погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны и в Щучинском районе – в мемориальном комплексе «Зиняки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там в 1944 году фашисты сожгли деревню вместе с жителями. Сегодня здесь прошел патриотический автопробег и митинг-реквием.

Молодежь, представители организаций, неравнодушные жители возложили цветы, едва сдерживая слезы, и скорбно застыли в минуте молчания. На священном месте молодые прокуроры принесли присягу. Это символично. Ведь именно прокуратура последние пять лет ведет расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Павел Силюк, заместитель прокурора Гродненской области:

Только на территории нашей Гродненской области установлено новых, ранее неизвестных, 165 частично либо полностью сожженных населенных пунктов. Еще у нас есть сведения о не менее 12 деревень, которые также могут быть включены в этот список.

Ирина Олихвер, председатель первичной организации Совета ветеранов Щучинского райисполкома:

Мы, наверное, такое поколение, что это через всю свою жизнь пронесли. И до сих пор мы живем этим. Память храним детям своим, внукам передаем.

Деревня Зиняки повторила судьбу Хатыни 22 января 1944 года. За связь с партизанами гитлеровские каратели расстреляли и сожгли 484 жителя – среди них женщины и дети. Более 80 домов навсегда стерли с лица земли. На месте чудовищной трагедии теперь мемориальный комплекс, где в центре – скульптура: в огне мать с новорожденным ребенком на руках.