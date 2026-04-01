В Беларуси начался сбор предложений в план подготовки проектов законодательных актов на 2027 год. Национальный центр законодательства и правовой информации приступил к разработке соответствующего проекта Указа Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Формирование плана – процесс открытый. Рассматриваются инициативы субъектов права законодательной инициативы, госорганов, научных учреждений, общественных объединений и граждан. Учитываются также результаты правового мониторинга и научных исследований в сфере права.

Свои предложения по подготовке законопроектов или концепций, а также проектов нормативных актов Президента можно оставить на Правовом форуме Беларуси. Срок – до 30 апреля. Важно указать обоснование необходимости разработки. Национальный центр ежегодно формирует такие планы и направляет их на утверждение главе государства.

В план могут включаться и концепции наиболее значимых и сложных законопроектов. Таким образом, будущая законодательная повестка формируется с участием широкого круга экспертов и граждан, а открытый сбор предложений позволяет учитывать практику и реальные запросы людей.