Спецназовцы 5-й бригады отработали одно из самых сложных десантирований

Более 100 военнослужащих 5-й отдельной бригады спецназа совершили учебные прыжки из военно-транспортного самолета Ил-76-МД. Это один из самых сложных элементов воздушно‑десантной подготовки – и важная проверка профессиональной выучки бойцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десантирование выполнялось с высоты почти 600 метров при скорости самолета около 300 километров в час. Такие условия требуют максимальной концентрации: время отделения – меньше секунды, а поток воздуха в разы сильнее, чем при прыжках с вертолета. Поэтому к работе с Ил-76-МД допускают только тех, кто уже прошел небо на Ми-8 или Ан-2 и имеет минимум три прыжка.

Уровень подготовки военнослужащих – различный. Самых опытных парашютистов, десантников, которые по 20 лет уже совершают прыжки с парашютом в Вооруженных Силах Республики Беларусь. Но к прыжкам из самолета Ил-76-МД допускаются только военнослужащие, готовые к совершению таких прыжков. До этого первые прыжки с парашютом они совершали из других летательных аппаратов, как самолет Ан-2, вертолет Ми-8. Конкретно к этому прыжку сейчас готовились в районе 2-3 дней, вкладывали парашютные системы для совершения прыжка с парашютом, потом провели прыжковую тренировку для совершения прыжка, и сегодня непосредственно совершение самого прыжка с парашютом.

Подобные тренировки позволяют поддерживать высокий уровень мастерства сил специальных операций. Это не просто техника – это школа, где проверяются выдержка, физическая подготовка и психологическая устойчивость. Сегодня профессионализм бойцов 5-й бригады востребован. Их опыт используется при усилении охраны государственной границы и защите особо важных объектов страны. Готовность действовать в любых условиях – отличительная черта белорусского спецназа.