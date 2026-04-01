Весна работает на урожай! В Беларуси продолжается посевная кампания

Весна в 2026 году будто подстраивается под нужды аграриев. Тепло приходит постепенно, без резких скачков и стремительного таяния снега. Такая «спокойная» погода создает идеальные условия для начала полевых работ. В Минсельхозпроде подчеркивают: равномерное наращивание температурного потенциала уже отражается на темпах кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема посевной в Беларуси всегда под особым вниманием Президента. В нынешних мировых условиях задача поставлена предельно четкая – собрать урожай не ниже прошлогоднего. Это не просто ориентир, а стратегическая цель.

На результат работает целый комплекс факторов. Один из ключевых – качественная заправка почвы удобрениями. Под яровой сев накоплено 638 тысяч тонн действующего вещества – 76 % от плана. На поля вывезено 47 миллионов тонн органики, внесено 22 миллиона – почти половина. Большинство культур требуют две-три подкормки, поэтому накопление удобрений всех видов продолжится до 1 августа. В ведомстве отмечают: выборка квот идет строго по графику.

По регионам картина динамичная. В Брестской области шесть районов уже завершили сев ранних яровых, в пяти занялись сахарной свеклой. В Гродненской области засеяно две трети площадей ранними зерновыми, в Минской – почти половина. В Гомельском регионе на поля выйдет около 10 тысяч единиц техники; здесь уже посеяна треть ранних зерновых. Все районы Могилевской области включились в кампанию. Витебская область выполнила план посевной на 10 % – старт есть, темп набирается.