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«Благодарность прадедам». В Гомеле начали сбор монет для памятника

10 апреля 2023 11:37
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Новости Беларуси. Специальную колбу для сбора советских монет установили в Белорусском государственном университете транспорта. Они пойдут на переплавку для памятника в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Благодарность прадедам». В Гомеле начали сбор монет для памятника-1

Инициатором акции выступил благотворительный фонд Алексея Талая, благодаря которому в прошлом году в Минске появился мемориал «Живая память благодарных поколений».

«Благодарность прадедам». В Гомеле начали сбор монет для памятника-4

Юлия Малова, представитель благотворительного фонда Алексея Талая по Гомельской области:
Вокруг нас сейчас очень много информации, но сама по себе информация, даже самая замечательная, может затеряться, забыться. Нам важно здесь, чтобы она осталась ценностью и приобрела смысл. Поэтому все наши проекты направлены, чтобы молодое подрастающее поколение понимало, что оно вносит свой вклад. В виде таких монеток и вносится вклад в колбу, которые потом войдут в памятные знаки. И спустя годы эти дети со своими детками смогут прийти к монументу и рассказать, что здесь есть их лепта, их труд, благодарность прадедам.

«Благодарность прадедам». В Гомеле начали сбор монет для памятника-7

Сбор монет в Гомеле начался с областного музея военной славы, а в университете транспорта дали торжественный старт благотворительной эстафете. В течение недели желающие смогут внести лепту в создание нового памятника. Колба отправится и в другие организации и предприятия города, которые подхватят инициативу.

«Благодарность прадедам». В Гомеле начали сбор монет для памятника-10

Юрий Кулаженко, ректор Белорусского государственного университета транспорта:
Здесь включается чувство локтя сообщества, коллектива, когда люди все вместе что-то делают, делают значимое, вносят свою лепту, свой вклад. И этот вклад со временем будет оцениваться все больше и больше.

Первыми монетные пожертвования внесли ветераны, депутаты и педагоги университета. Их поддержала молодежь. Сбор монет также сейчас ведется в Минске, Гродно, Бресте и Новополоцке.

# Великая Отечественная война # общество # Алексей Талай # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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