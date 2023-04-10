Есть новые методы лечения туберкулёза. Как в Беларуси обстоят дела с этим заболеванием?

Туберкулез является инфекционным хроническим заболеванием. Зачастую поражаются легкие, однако и другие органы в зоне риска. Благо технологии не стоят на месте и новые методы лечения.

Александр Бабченок, заместитель директора по лечебной работе РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, главный внештатный фтизиопедиатр М инистерства здравоохранения Р еспублики Б еларусь: По данным ВОЗ, инфицирована треть земного шара, заболевает ежегодно более 10 миллионов населения, более полутора умирает. За последние годы статистика по заболеваемости и смертности от туберкулеза во всем мире не изменилась. Даже на фоне инфекции коронавируса отмечается рост заболеваемости и смертности от туберкулеза.

Стоит отметить, что в нашей стране за последние 10 лет рост заболеваемости снизился более чем в три раза. К слову, городское население поддается инфекции значительно меньше сельского. Самая низкая заболеваемость за все годы отмечается в Минске, а самая высокая – в Гомеле. Детскую половину населения коварный недуг не обходит стороной.

Александр Бабченок:

Среди детского населения заболеваемость туберкулеза у нас очень низкая в ряде последних лет. За прошлый год заболело всего лишь 16 детей. Наиболее часто все-таки заболевает сельское население. Если в Минске заболевание составляет всего лишь 8 на 100 тысяч населения, то в Гомельской области более 27 на 100 тысяч населения. То есть более чем в три раза по сравнению с Минском.

Чаще к туберкулезу приводит длительный и тесный контакт с больным. Наибольшему риску заражения подвержены члены семьи больного, коллеги и друзья.