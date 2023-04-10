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Республиканский субботник назначен в Беларуси на 22 апреля

10 апреля 2023 12:21
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Республиканский субботник состоится в Беларуси 22 апреля 2023 года, соответствующее постановление Совмина подписал премьер-министр РБ Роман Головченко.

Сообщается, что половина денежных средств, заработанных на субботнике, будет направлена Гомельскому областному исполнительному комитету на реконструкцию мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти. Остальные пятьдесят процентов средств планируется направить Брестскому областному исполнительному комитету. Перечисленные деньги пойдут на строительство республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.

# Субботники в Беларуси # общество # Роман Головченко

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