Чем может гордиться Беларусь? Топ достижений по мнению Владимира Караника

Белорусы сегодня принимают искреннее поздравление с праздником за годы независимости. Наша страна прошла путь развития, в центре которого человек, его здоровье, образование и будущее.

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси: В целом, если брать на личном опыте, я могу сказать, что в начале своей медицинской деятельности то, о чем мы мечтали в ординаторских, уже стало рутинной клинической практикой и спасает жизни, возвращая здоровье сотням тысяч граждан. Это, наверное, самое большое достижение в том, что медицина развивается и движется вперед.

Екатерина Забенько, СТВ: Владимир Степанович, сегодня мы говорим о достижениях Беларуси в абсолютно разных сферах. Не можем не спросить у вас о здравоохранении. Может быть, у вас есть какой-то свой личный топ достижений, чем гордится наша страна на сегодня?

Владимир Караник:

Если брать более конкретно, меня очень радует травматология. Замечательные проекты были реализованы в рамках Союзного государства, позволяющие обеспечить более квалифицированную и более эффективную помощь пациентам с травмами и заболеваниями позвоночника. Фактически сейчас программа по замене сустава базируется на разработках наших ученых и практиков, потому что большая часть тазобедренных суставов – производства Республики Беларусь.

В онкологии медицина становится все более персонифицированной, и лечение подбирается все чаще, исходя из индивидуальных факторов прогноза к конкретному пациенту. Вошли в клиническую практику иммунотерапия и клеточная терапия, которая раньше казалась нам фантастикой.

Трансплантология стала вообще уже рутиной, хотя мало кто верил в то, что это действительно можно поставить на благо народу на потом.

Поэтому могу сказать, что достижения есть, несомненно, и в топ-5 их не уложишь.