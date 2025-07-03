Космические компетенции Беларуси: когда в стране появится NASA? Рассказал Караник

Белорусы сегодня принимают искреннее поздравление с праздником за годы независимости. Наша страна прошла путь развития, в центре которого человек, его здоровье, образование и будущее.

Екатерина Забенько:

Как будет развиваться космическая программа, в том числе благодаря сохраненным в свое время компетенциям? Будет ли у нас белорусская NASA?

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

На самом деле, белорусская технология в космосе достаточно широко представлена. Это и оптика, и спутники дистанционного зондирования Земли, которые изготавливались по заказам иностранных государств. Да, в космосе летает не одно изделие. Изделие, которое создано белорусскими учеными и практиками. А когда я говорю, что наши технологии подлетают к Меркурию, тоже все очень сильно удивляются, потому что миссия BepiColombo – это европейское космическое агентство, японское, именно защитные экраны для своего зонда, отправленного к Меркурию – использовала разработки Национальной академии наук Беларуси.