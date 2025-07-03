Космические компетенции Беларуси: когда в стране появится NASA? Рассказал Караник
Белорусы сегодня принимают искреннее поздравление с праздником за годы независимости. Наша страна прошла путь развития, в центре которого человек, его здоровье, образование и будущее.
Разговор с Владимиром Караником, председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Екатерина Забенько:
Как будет развиваться космическая программа, в том числе благодаря сохраненным в свое время компетенциям? Будет ли у нас белорусская NASA?
Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
На самом деле, белорусская технология в космосе достаточно широко представлена. Это и оптика, и спутники дистанционного зондирования Земли, которые изготавливались по заказам иностранных государств. Да, в космосе летает не одно изделие. Изделие, которое создано белорусскими учеными и практиками. А когда я говорю, что наши технологии подлетают к Меркурию, тоже все очень сильно удивляются, потому что миссия BepiColombo – это европейское космическое агентство, японское, именно защитные экраны для своего зонда, отправленного к Меркурию – использовала разработки Национальной академии наук Беларуси.
Владимир Караник:
А сейчас проводятся работы по созданию группировки более современных спутников дистанционного зондирования Земли с очень высоким разрешением. Мы уже обсуждали то, что мы взаимодействуем со всеми, и это мирная научно-исследовательская программа, и, наверное, правильно, что она находится под эгидой Национальной академии наук.
Когда у нас появится большая спутниковая группировка, которой надо будет эффективно управлять и эффективно коммерциализировать полученные результаты, тогда встанет вопрос о создании отдельного структурного подразделения, которое будет этим заниматься. Пока мы взаимодействуем с разными странами. И Беларусь пригласили участвовать совместно с Китайской Народной Республикой в лунной программе. И часть наших наработок представляет интерес не только для околоземной орбиты, но и для будущей станции на Луне.
Чем может гордиться Беларусь? Топ достижений по мнению Владимира Караника.