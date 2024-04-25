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Лазаревич: самое главное – пояснить, что Беларусь – независимая страна, которая идёт своим путём

25 апреля 2024 17:16
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Важнейшим итогом седьмого Всебелорусского народного собрания стало утверждение новой Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси. Они приняты единогласно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде проекты этих стратегических для страны документов широко обсуждались на диалоговых площадках. Свои предложения внесли те, кому небезразлично наше будущее и кто понимает всю сложность нынешней геополитической обстановки.

Лазаревич: самое главное – пояснить, что Беларусь – независимая страна, которая идёт своим путём-1

Именно так и выглядит история. Потом про этот седьмой форум ВНС, который стал первым в статусе высшего представительного органа народовластия Беларуси, напишут книги. Но с него уже начинается новый том белорусской государственности.

Лазаревич: самое главное – пояснить, что Беларусь – независимая страна, которая идёт своим путём-4

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Всебелорусское народное собрание сегодня не просто вписывается, как говорят, в новые страницы, да, в историю нашей страны. Сегодня те 1200 человек, которые съехались буквально со всех уголков нашей страны, и при этом, заметим, начиная от механизатора, работника сельского хозяйства, простого учителя, врача, до руководства страны, говорит о том, что каждый человек сопричастен к судьбе своей страны.

Лазаревич: самое главное – пояснить, что Беларусь – независимая страна, которая идёт своим путём-7

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Слушать и слышать нашего Президента. Александр Григорьевич сказал, что мы должны быть небезучастны к судьбе своей страны, мы должны чувствовать силу в своем голосе, мы должны быть верны нашей стране. Поэтому самое главное – работать, выполнять поставленные задачи, но, если когда надо, то озвучить свой голос и четко, уверенно всем пояснить, что Беларусь – независимая страна, которая идет своим путем.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Надежда Лазаревич # Ирина Довгало

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