Важнейшим итогом седьмого Всебелорусского народного собрания стало утверждение новой Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси. Они приняты единогласно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде проекты этих стратегических для страны документов широко обсуждались на диалоговых площадках. Свои предложения внесли те, кому небезразлично наше будущее и кто понимает всю сложность нынешней геополитической обстановки.

Именно так и выглядит история. Потом про этот седьмой форум ВНС, который стал первым в статусе высшего представительного органа народовластия Беларуси, напишут книги. Но с него уже начинается новый том белорусской государственности.