Новости по тегу #Ремонт и капремонт в Беларуси

Также активно обновляют лифтовое оборудование.
Визуально здание осталось неизменным – этого требовал его статус историко-культурной ценности. Но внутреннее убранство преобразилось, сохранив при этом свою уникальность.
Первая цифра в нем – 341 миллион рублей. Именно столько из местных бюджетов направили на подготовку учреждений образования к новому учебному году. Значительная часть – ремонт.
На объекте прошло рабочее совещание под руководством заместителя председателя Мингорисполкома Олега Корзуна.
Только в Логойске планируют заасфальтировать порядка 30 тысяч квадратных метров.
Объемы и источники финансирования уже определены – сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Там подчеркивают: качество – ключевой критерий работы.
Подход применяют комплексный.
За 2026 год в Минске запланировано обновить 1,9 миллиона квадратных метров дорожного полотна.
До начала работ проводится исследование состояния покрытия – степень износа, интенсивность движения, загруженность.
«Приступили к реализации объекта строительства путепровода от улицы Ратомской в сторону улицы Колесникова – это так называемый путепровод через рынок Ждановичи. В планах также в этом году еще выполнить ремонт моста через реку Свислочь по проспекту Независимости».
Параллельно со строительством нового жилья активно идет модернизация действующего жилфонда.
Кроме того, в 2026-м в столице запланирована замена 220 остановочных павильонов.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00