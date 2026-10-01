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Новости по тегу #Ремонт и капремонт в Беларуси

В Минской области за 8 месяцев провели капремонт 55 домов
01 октября 2026 15:14

В Минской области за 8 месяцев провели капремонт 55 домов

В Минске после масштабной реконструкции торжественно открыли Дворец гражданских обрядов
10 сентября 2026 19:13

В Минске после масштабной реконструкции торжественно открыли Дворец гражданских обрядов

Сколько стоит подготовить школу к новому учебному году? Вот как выглядит чек для государства
30 августа 2026 17:20

Сколько стоит подготовить школу к новому учебному году? Вот как выглядит чек для государства

Ремонт моста через Свислочь в Минске идет с опережением графика
04 августа 2026 18:01

Ремонт моста через Свислочь в Минске идет с опережением графика

Свыше 630 километров дорог планируют отремонтировать в Минской области
23 июля 2026 13:57

Свыше 630 километров дорог планируют отремонтировать в Минской области

В Беларуси в 2026 году обновят более 11 млн кв. м. дорог
10 июля 2026 06:29

В Беларуси в 2026 году обновят более 11 млн кв. м. дорог

В 2026 году в столице капитально отремонтируют 141 дом
22 июня 2026 17:45

В 2026 году в столице капитально отремонтируют 141 дом

Не менее 30 мостов в Минске отремонтируют до 2030 года
16 июня 2026 18:10

Не менее 30 мостов в Минске отремонтируют до 2030 года

«Работаем с нашими учеными» – что позволяет делать дороги более долговечными, рассказал эксперт
09 июня 2026 12:58

«Работаем с нашими учеными» – что позволяет делать дороги более долговечными, рассказал эксперт

Какие путепроводы и мосты отремонтируют в Минске – рассказал директор ГП «Гордорстрой»
09 июня 2026 12:41

Какие путепроводы и мосты отремонтируют в Минске – рассказал директор ГП «Гордорстрой»

В 2026 году в Минске планируют капитально отремонтировать 141 дом
29 апреля 2026 17:52

В 2026 году в Минске планируют капитально отремонтировать 141 дом

В Минске отремонтируют почти 2 млн «квадратов» дорог
10 апреля 2026 17:49

В Минске отремонтируют почти 2 млн «квадратов» дорог