«Человек копит обиды». Почему важно, чтобы потребности партнёров совпадали

Красивая, состоятельная, умная, а засиделась в невестах. Есть девушки, для которых замужество становится настоящей навязчивой идеей. Тогда в ход идут самые разные средства – они покупают абонементы в тренажерный зал, ходят на быстрые свидания и регистрируются на сайтах знакомств. О том, где найти настоящего мужчину и как его на себе женить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Чернухо, больше вступать в брак не планирует:

Пирамида Маслоу. Там есть одна из базовых вообще – это называется потребность. Когда встречаются люди, женятся либо разводятся, есть потребность. Например, пришли люди на свидание – смотря какая у него потребность. То есть, может быть, они идеально друг друга понимают, интересы общие, но в этот день, например, у нее была потребность просто пообщаться, может быть, стресс на работе или устала, а он был настроен на что-то романтическое. Просто не в этот день. Когда люди выходят замуж, у кого-то потребность – просто выйти замуж, у кого-то – быстро укомплектовать квартиру, у кого-то – страстная любовь, а у другого – совсем другая. Неделю человек копит обиды, присматривается – где же удовлетворение? Нет этой потребности. Потребность – это такая великая сила. То есть, так скажем, происходит черный ящик, и потом выдается какая-то реакция. Есть такое: потребность, черный ящик и реакция. Потребность – это основа вообще всех действий, поступков, всего поведения. Поэтому даже, когда, может быть, как быстрые свидания – если на тот момент потребности совпали, то есть они хотели вдвоем романтического ужина. Соответственно, хотели попытаться понять друг друга, услышать – где-то здесь, может быть, искорка эта проскочила. Какое-то уважение зародилось – тоже как основа из основ, понимание друг друга. Дальше что-то строится. У остальных, может быть, не было такой потребности понять друг друга, а просто отдохнуть, повеселиться либо у каждого были разные потребности. Как правило, общение людям надо.