«Всегда спрашиваю про бывшую». По каким критериям выбрать идеального партнёра?

Красивая, состоятельная, умная, а засиделась в невестах. Есть девушки, для которых замужество становится настоящей навязчивой идеей. Тогда в ход идут самые разные средства – они покупают абонементы в тренажерный зал, ходят на быстрые свидания и регистрируются на сайтах знакомств. О том, где найти настоящего мужчину и как его на себе женить, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как все-таки, по каким критериям, я хочу от всех совета, выбрать себе мужа? На что стоит обратить внимание? Давайте с психолога начнем. У меня знаете, какой пунктик есть? Я всегда спрашиваю про бывшую. Если мужчина говорит плохо о своей бывшей, значит, рано или поздно он скажет то же самое про тебя. Для меня это недостойное мужское поведение.

Евгений Иванов, в активном поиске:

Хорошее. Алеся Лакина:

Евгений, вы со мной флиртуете? Евгений Иванов:

Возможно.

Руслан Ковзик, психолог:

Я всегда считаю, что если девушка выбирает себе мужчину, то это должен человек быть – и мужчина, и женщина, которого, наверное, так скажу, вы готовы терпеть долго. Евгений Иванов:

Принимать, я бы сказал. Руслан Ковзик:

Терпеть, потому что всегда есть моменты, когда ты терпишь. Когда тебе нравится или комфортно это терпеть, то, в принципе, это твой человек.