«Всегда спрашиваю про бывшую». По каким критериям выбрать идеального партнёра?
Красивая, состоятельная, умная, а засиделась в невестах. Есть девушки, для которых замужество становится настоящей навязчивой идеей. Тогда в ход идут самые разные средства – они покупают абонементы в тренажерный зал, ходят на быстрые свидания и регистрируются на сайтах знакомств. О том, где найти настоящего мужчину и как его на себе женить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как все-таки, по каким критериям, я хочу от всех совета, выбрать себе мужа? На что стоит обратить внимание? Давайте с психолога начнем. У меня знаете, какой пунктик есть? Я всегда спрашиваю про бывшую. Если мужчина говорит плохо о своей бывшей, значит, рано или поздно он скажет то же самое про тебя. Для меня это недостойное мужское поведение.
Евгений Иванов, в активном поиске:
Хорошее.
Алеся Лакина:
Евгений, вы со мной флиртуете?
Евгений Иванов:
Возможно.
Руслан Ковзик, психолог:
Я всегда считаю, что если девушка выбирает себе мужчину, то это должен человек быть – и мужчина, и женщина, которого, наверное, так скажу, вы готовы терпеть долго.
Евгений Иванов:
Принимать, я бы сказал.
Руслан Ковзик:
Терпеть, потому что всегда есть моменты, когда ты терпишь. Когда тебе нравится или комфортно это терпеть, то, в принципе, это твой человек.
Алеся Лакина:
Не переделывать при этом?
Руслан Ковзик:
Да, ни в коем случае не пытаться переделать.
Евгений Иванов:
Надо быть готовым принимать, потому что, когда люди вначале знакомятся, все добрые, хорошие, пушистые. Не сразу появляется их натура, сущность – у кого-то через два месяца, у кого-то через полгода, через год.
Валерия Яскевич, никому не обязана, ни к чему не привязана:
Именно поэтому один из главных критериев – быть изначально открытым и таким, какой ты есть. То есть заявлять свои потребности и требования на чистом языке. То есть, если ты хочешь секса, ты говоришь, что хочешь секса. Если хочешь отношений, продолжения, вы обсуждаете это сразу, не притворяясь. Я все-таки соглашусь с психологом, именно терпеть. Есть качества, которые в каждом кого-то будут не устраивать. Идеальных людей нет, и с этим надо быть готовым смириться. Сделать счастливым свою вторую половинку, не только себя, то есть, чтобы вы оба были одинаково счастливы рядом друг с другом.
Руслан Ковзик:
Опять же, исходя из моих слов, не только я буду терпеть. Ты должен понимать, что и тебя будут тоже терпеть, поэтому это обоюдное явление, к которому все должны быть готовы.
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