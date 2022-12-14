«Девушкам нравится, когда на них обращают внимание не только на сайтах знакомств». Знакомится ли современная молодёжь на улице?

Красивая, состоятельная, умная, а засиделась в невестах. Есть девушки, для которых замужество становится настоящей навязчивой идеей. Тогда в ход идут самые разные средства – они покупают абонементы в тренажерный зал, ходят на быстрые свидания и регистрируются на сайтах знакомств. О том, где найти настоящего мужчину и как его на себе женить, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Евгений, вы пользуетесь сайтами знакомств? Я знаю, что некоторые скептически к этому относятся и считают, что сайты знакомств для легкого времяпровождения.

Евгений Иванов, в активном поиске:

Раньше пользовался, сейчас уже не пользуюсь. Очень давно пользовался, сейчас я больше за живое общение. Когда ты увидел человека, если он понравился, какая-то, может быть, искра между вами прошмыгнула. Наталья Надольская:

То есть вы тот самый человек, который в очереди в кассу в магазине может подойти и познакомится? Евгений Иванов:

Да, если девушка понравилась. Наталья Надольская:

Как реагируют на такое живое общение, такие знакомства?

Евгений Иванов:

По-разному, в основном положительно. Наталья Надольская:

Мне кажется, люди уже просто отвыкли разговаривать вне сайтов и социальных сетей. Евгений Иванов:

Девушкам нравится, когда на них обращают внимание не только на сайтах знакомств. Наталья Надольская:

Я почему-то сейчас вспомнила героиню Муравьевой из «Москва слезам не верит», которая ходила в специальные места, чтобы найти себе мужа – в библиотеку, курилку в той же библиотеке. Ядвига, где современным девушкам найти потенциального жениха? Куда нужно ходить? Дайте совет.