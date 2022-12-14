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«Девушкам нравится, когда на них обращают внимание не только на сайтах знакомств». Знакомится ли современная молодёжь на улице?

14 декабря 2022 18:49
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Красивая, состоятельная, умная, а засиделась в невестах. Есть девушки, для которых замужество становится настоящей навязчивой идеей. Тогда в ход идут самые разные средства – они покупают абонементы в тренажерный зал, ходят на быстрые свидания и регистрируются на сайтах знакомств. О том, где найти настоящего мужчину и как его на себе женить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Евгений, вы пользуетесь сайтами знакомств? Я знаю, что некоторые скептически к этому относятся и считают, что сайты знакомств для легкого времяпровождения.

«Девушкам нравится, когда на них обращают внимание не только на сайтах знакомств». Знакомится ли современная молодёжь на улице?-1

Евгений Иванов, в активном поиске:
Раньше пользовался, сейчас уже не пользуюсь. Очень давно пользовался, сейчас я больше за живое общение. Когда ты увидел человека, если он понравился, какая-то, может быть, искра между вами прошмыгнула.

Наталья Надольская:
То есть вы тот самый человек, который в очереди в кассу в магазине может подойти и познакомится?

Евгений Иванов:
Да, если девушка понравилась.

Наталья Надольская:
Как реагируют на такое живое общение, такие знакомства?

«Девушкам нравится, когда на них обращают внимание не только на сайтах знакомств». Знакомится ли современная молодёжь на улице?-4

Евгений Иванов:
По-разному, в основном положительно.

Наталья Надольская:
Мне кажется, люди уже просто отвыкли разговаривать вне сайтов и социальных сетей.

Евгений Иванов:
Девушкам нравится, когда на них обращают внимание не только на сайтах знакомств.

Наталья Надольская:
Я почему-то сейчас вспомнила героиню Муравьевой из «Москва слезам не верит», которая ходила в специальные места, чтобы найти себе мужа – в библиотеку, курилку в той же библиотеке. Ядвига, где современным девушкам найти потенциального жениха? Куда нужно ходить? Дайте совет.

«Девушкам нравится, когда на них обращают внимание не только на сайтах знакомств». Знакомится ли современная молодёжь на улице?-7

Ядвига Томашевская, мечтает выйти замуж в третий раз:
Я бы так сказала, что самое, наверное, хорошее общение и брак получается, когда у людей есть общие интересы. Они так же потом дальнейшие планы строят. Если вы любите… Я люблю в бассейн ходить. Любите в шашки играть или занимаетесь, как я, моделингом – вы обязательно там найдете себе человека, с которым вам будет интересно общаться. Это и есть, наверное, самый удачный такой расклад.

Коварно подошла к вопросу. Пенсионерка рассказала, за кого после двух неудачных браков хочет выйти замуж – подробнее здесь.

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# Психология # общество # Наталья Надольская # Евгений Иванов # Ядвига Томашевская # Ирина Муравьева # Фотофакт

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