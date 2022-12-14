«Девушкам нравится, когда на них обращают внимание не только на сайтах знакомств». Знакомится ли современная молодёжь на улице?
Красивая, состоятельная, умная, а засиделась в невестах. Есть девушки, для которых замужество становится настоящей навязчивой идеей. Тогда в ход идут самые разные средства – они покупают абонементы в тренажерный зал, ходят на быстрые свидания и регистрируются на сайтах знакомств. О том, где найти настоящего мужчину и как его на себе женить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Евгений, вы пользуетесь сайтами знакомств? Я знаю, что некоторые скептически к этому относятся и считают, что сайты знакомств для легкого времяпровождения.
Евгений Иванов, в активном поиске:
Раньше пользовался, сейчас уже не пользуюсь. Очень давно пользовался, сейчас я больше за живое общение. Когда ты увидел человека, если он понравился, какая-то, может быть, искра между вами прошмыгнула.
Наталья Надольская:
То есть вы тот самый человек, который в очереди в кассу в магазине может подойти и познакомится?
Евгений Иванов:
Да, если девушка понравилась.
Наталья Надольская:
Как реагируют на такое живое общение, такие знакомства?
Евгений Иванов:
По-разному, в основном положительно.
Наталья Надольская:
Мне кажется, люди уже просто отвыкли разговаривать вне сайтов и социальных сетей.
Евгений Иванов:
Девушкам нравится, когда на них обращают внимание не только на сайтах знакомств.
Наталья Надольская:
Я почему-то сейчас вспомнила героиню Муравьевой из «Москва слезам не верит», которая ходила в специальные места, чтобы найти себе мужа – в библиотеку, курилку в той же библиотеке. Ядвига, где современным девушкам найти потенциального жениха? Куда нужно ходить? Дайте совет.
Ядвига Томашевская, мечтает выйти замуж в третий раз:
Я бы так сказала, что самое, наверное, хорошее общение и брак получается, когда у людей есть общие интересы. Они так же потом дальнейшие планы строят. Если вы любите… Я люблю в бассейн ходить. Любите в шашки играть или занимаетесь, как я, моделингом – вы обязательно там найдете себе человека, с которым вам будет интересно общаться. Это и есть, наверное, самый удачный такой расклад.
Коварно подошла к вопросу. Пенсионерка рассказала, за кого после двух неудачных браков хочет выйти замуж – подробнее здесь.
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