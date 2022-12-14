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Коварно подошла к вопросу. Пенсионерка рассказала, за кого после двух неудачных браков хочет выйти замуж

14 декабря 2022 18:49
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Красивая, состоятельная, умная, а засиделась в невестах. Есть девушки, для которых замужество становится настоящей навязчивой идеей. Тогда в ход идут самые разные средства – они покупают абонементы в тренажерный зал, ходят на быстрые свидания и регистрируются на сайтах знакомств. О том, где найти настоящего мужчину и как его на себе женить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вопрос к вам. Вы мечтаете в третий раз выйти замуж. Я очень извиняюсь, вам в первые два что-то было непонятно?

Коварно подошла к вопросу. Пенсионерка рассказала, за кого после двух неудачных браков хочет выйти замуж-1

Ядвига Томашевская, мечтает выйти замуж в третий раз:
Я решила выйти третий раз замуж, потому что с возрастом как-то скучно и понимаешь, что мужчины в возрасте уже – все, опаньки, гулять не будут. В пенсионном возрасте хочется уже общения, комфорта.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Коварно вы подошли к вопросу. Скажите, почему распались два предыдущих брака?

Ядвига Томашевская:
Первый брак был, естественно, по любви. У нас есть замечательный сын, все хорошо. Он был красавец. Все женщины хотели с красавцем пообщаться, познакомиться, и чтобы он стал именно ее мужем. В общем, такая борьба мне уже была не по силам, воевать за него – так разошлись. Он со своими интересами остался, а я занялась воспитанием сына. Где-то лет пять думала, что все, ни ногой. Вы знаете, время лечит. Все это уходит – обиды, плохие воспоминания канут в Лету. Просто получилось так, что я родом из деревни, очень захотела дом в деревне. Так как дом в деревне – это, естественно, одной не по силам, тяжело. Думаю: ясно, второй муж будет работящий. Все будет хорошо, уже красавца выбирать не буду. Естественно, так и случилось, познакомилась со вторым мужем. Он был трудолюбивый.

Коварно подошла к вопросу. Пенсионерка рассказала, за кого после двух неудачных браков хочет выйти замуж-4

Наталья Надольская:
Красивый?

Ядвига Томашевская:
Нет, уже красавца… Обычный мужчина, который тракторист, трудолюбивый, только работа в голове. Естественно, со временем понимаешь, что нужен еще и интеллект, чтобы было поговорить с кем-то, обсудить, даже эту партию в шашки (я очень люблю) сыграть – все такие вещи. Когда ты понимаешь, что он еще тебе и изменил, то уже все. Просто срабатывает такая фишка – понимаешь, что уже лечь в постель ты с ним просто не сможешь ни под каким предлогом.

Алеся Лакина:
При том, что не красавчик был.

Ядвига Томашевская:
Да. Поэтому брак просто так уходит тоже в никуда. Такому браку, естественно, продолжения нет.

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# Брак и семья # общество # Наталья Надольская # Ядвига Томашевская # Алеся Лакина # Фотофакт

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