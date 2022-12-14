Коварно подошла к вопросу. Пенсионерка рассказала, за кого после двух неудачных браков хочет выйти замуж

Красивая, состоятельная, умная, а засиделась в невестах. Есть девушки, для которых замужество становится настоящей навязчивой идеей. Тогда в ход идут самые разные средства – они покупают абонементы в тренажерный зал, ходят на быстрые свидания и регистрируются на сайтах знакомств. О том, где найти настоящего мужчину и как его на себе женить, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вопрос к вам. Вы мечтаете в третий раз выйти замуж. Я очень извиняюсь, вам в первые два что-то было непонятно?

Ядвига Томашевская, мечтает выйти замуж в третий раз:

Я решила выйти третий раз замуж, потому что с возрастом как-то скучно и понимаешь, что мужчины в возрасте уже – все, опаньки, гулять не будут. В пенсионном возрасте хочется уже общения, комфорта. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Коварно вы подошли к вопросу. Скажите, почему распались два предыдущих брака? Ядвига Томашевская:

Первый брак был, естественно, по любви. У нас есть замечательный сын, все хорошо. Он был красавец. Все женщины хотели с красавцем пообщаться, познакомиться, и чтобы он стал именно ее мужем. В общем, такая борьба мне уже была не по силам, воевать за него – так разошлись. Он со своими интересами остался, а я занялась воспитанием сына. Где-то лет пять думала, что все, ни ногой. Вы знаете, время лечит. Все это уходит – обиды, плохие воспоминания канут в Лету. Просто получилось так, что я родом из деревни, очень захотела дом в деревне. Так как дом в деревне – это, естественно, одной не по силам, тяжело. Думаю: ясно, второй муж будет работящий. Все будет хорошо, уже красавца выбирать не буду. Естественно, так и случилось, познакомилась со вторым мужем. Он был трудолюбивый.