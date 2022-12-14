«Не хочу ни от кого зависеть». Могут ли дети от предыдущего брака мешать построить новые отношения?
Красивая, состоятельная, умная, а засиделась в невестах. Есть девушки, для которых замужество становится настоящей навязчивой идеей. Тогда в ход идут самые разные средства – они покупают абонементы в тренажерный зал, ходят на быстрые свидания и регистрируются на сайтах знакомств. О том, где найти настоящего мужчину и как его на себе женить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Ядвига стремится замуж, потому что испытывает недостаток общения (подробнее здесь). Я так понимаю, что вы воспитываете четырех детей от своего бывшего мужа. У вас, в принципе, может быть, даже нет времени, желания уделить себе внимание и своей личной жизни?
Татьяна Чернухо, больше вступать в брак не планирует:
Да.
Наталья Надольская:
Не подменяете ли вы понятия, потому что говорите, что я не хочу замуж, а на самом деле вы просто понимаете, что некогда и негде искать этого потенциального мужа?
Татьяна Чернухо:
Нет, наверное, как раз таки у меня знакомых очень много. То есть такое огромное количество, что я даже боюсь их считать. Со всеми интересно и здорово. Просто, мне кажется, я слишком много вложила. То есть я квартиры строила, ремонты делала. Все кружки посещали во Дворце детей и молодежи, стихи детям писала, и клипы снимали – то есть настолько разностороннее развитие. Я все это делала одна. Теперь, чтобы кто-то пришел на все готовое – именно это неприятно. То есть я 20 лет – в минуту, секунду у меня все всегда распланировано четко. Если дети хотят лучшую одежду – лучшую одежду. Если они хотят поехать отдохнуть за границу… То есть я делала все за счет, конечно, кредитов, не всегда зарплаты хватает, чтобы было здесь, сейчас и сегодня – все, чтобы они были никогда не хуже. Раньше такое бытовало мнение, что многодетные, как цыгане, их много. Нет, у меня всегда была цель, чтобы они были лучшие во всем, то есть в интересах, учебе, одежде, поведении.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Неужели вам не хотелось как женщине на кого-то опереться, не брать кредит, чтобы съездить в то же путешествие? Чтобы мужчина как-то проявил себя, обеспечивал, может быть, семью, помогал вам в каких-то вопросах?
Татьяна Чернухо:
Не хочу ни от кого зависеть, никому быть должная. То есть с детства так воспитали, что сама должна, чувство ответственности.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Ведь это неправильно? Давайте у психолога узнаем.
Руслан Ковзик, психолог:
Здесь можем говорить о двух каких-то вещах. Почему кому-то быть должным обязательно? Я услышал очень интересную фразу от вас: «Мужчина придет на все готовое». Почему он обязан прийти на все готовое? Здесь есть момент в чем: вы молодец, сделали самую классную вещь – вырастили четырех детей, все прекрасно. Они вам благодарны?
Татьяна Чернухо:
Я не жду этого, не обращаю внимания.
Руслан Ковзик:
Любая мама частично от этого будет в восторге. Они вам благодарны. Вы уже сказали, что на все готовое придут – значит я много всего делала, а он придет. Вопрос: вы о себе когда в этот момент больше всего думали, когда воспитывали четырех детей?
Наталья Надольская:
Вообще не думала. Она же сказала: «Я свою жизнь личную поставила на паузу, посвятила себя детям».
Руслан Ковзик:
Не на паузу, а на полный стоп-кран. Теперь толкнуть ее очень сложно, потому что вы привыкли просто быть одна.
Татьяна Чернухо:
Да.
Руслан Ковзик:
Это не значит, что вам хорошо в этот момент, все здорово, вас устраивает. Вы просто привыкли, вам удобно. Нет никаких проблем, скажем так, лишней суеты какой-то, а еще и страшно, возможно, частично.
Наталья Надольская:
С другой стороны еще, мне кажется, Татьяна очень самодостаточная.
Руслан Ковзик:
Да, действительно, это здорово.
Наталья Надольская:
Это тоже немаловажно, когда человек в таком возрасте – ему уже не нужна, как говорится, компания и делиться не хочется ни с кем.
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