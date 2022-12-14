«Не хочу ни от кого зависеть». Могут ли дети от предыдущего брака мешать построить новые отношения?

Красивая, состоятельная, умная, а засиделась в невестах. Есть девушки, для которых замужество становится настоящей навязчивой идеей. Тогда в ход идут самые разные средства – они покупают абонементы в тренажерный зал, ходят на быстрые свидания и регистрируются на сайтах знакомств. О том, где найти настоящего мужчину и как его на себе женить, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Ядвига стремится замуж, потому что испытывает недостаток общения (подробнее здесь). Я так понимаю, что вы воспитываете четырех детей от своего бывшего мужа. У вас, в принципе, может быть, даже нет времени, желания уделить себе внимание и своей личной жизни?

Татьяна Чернухо, больше вступать в брак не планирует:

Да. Наталья Надольская:

Не подменяете ли вы понятия, потому что говорите, что я не хочу замуж, а на самом деле вы просто понимаете, что некогда и негде искать этого потенциального мужа? Татьяна Чернухо:

Нет, наверное, как раз таки у меня знакомых очень много. То есть такое огромное количество, что я даже боюсь их считать. Со всеми интересно и здорово. Просто, мне кажется, я слишком много вложила. То есть я квартиры строила, ремонты делала. Все кружки посещали во Дворце детей и молодежи, стихи детям писала, и клипы снимали – то есть настолько разностороннее развитие. Я все это делала одна. Теперь, чтобы кто-то пришел на все готовое – именно это неприятно. То есть я 20 лет – в минуту, секунду у меня все всегда распланировано четко. Если дети хотят лучшую одежду – лучшую одежду. Если они хотят поехать отдохнуть за границу… То есть я делала все за счет, конечно, кредитов, не всегда зарплаты хватает, чтобы было здесь, сейчас и сегодня – все, чтобы они были никогда не хуже. Раньше такое бытовало мнение, что многодетные, как цыгане, их много. Нет, у меня всегда была цель, чтобы они были лучшие во всем, то есть в интересах, учебе, одежде, поведении.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Неужели вам не хотелось как женщине на кого-то опереться, не брать кредит, чтобы съездить в то же путешествие? Чтобы мужчина как-то проявил себя, обеспечивал, может быть, семью, помогал вам в каких-то вопросах? Татьяна Чернухо:

Не хочу ни от кого зависеть, никому быть должная. То есть с детства так воспитали, что сама должна, чувство ответственности. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Ведь это неправильно? Давайте у психолога узнаем.

Руслан Ковзик, психолог:

Здесь можем говорить о двух каких-то вещах. Почему кому-то быть должным обязательно? Я услышал очень интересную фразу от вас: «Мужчина придет на все готовое». Почему он обязан прийти на все готовое? Здесь есть момент в чем: вы молодец, сделали самую классную вещь – вырастили четырех детей, все прекрасно. Они вам благодарны? Татьяна Чернухо:

Я не жду этого, не обращаю внимания. Руслан Ковзик:

Любая мама частично от этого будет в восторге. Они вам благодарны. Вы уже сказали, что на все готовое придут – значит я много всего делала, а он придет. Вопрос: вы о себе когда в этот момент больше всего думали, когда воспитывали четырех детей? Наталья Надольская:

Вообще не думала. Она же сказала: «Я свою жизнь личную поставила на паузу, посвятила себя детям». Руслан Ковзик:

Не на паузу, а на полный стоп-кран. Теперь толкнуть ее очень сложно, потому что вы привыкли просто быть одна. Татьяна Чернухо:

Да.