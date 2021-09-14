Прямой эфир

«Человек должен знать, что с ним происходит». Врач-онколог рассказывает то, о чём вы боялись спросить

14 сентября 2021 09:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова.

Ольга Коршун, ведущая:
Какие качества нужны, чтобы врачу, независимо от специализации, работать в онкологии?

«Человек должен знать, что с ним происходит». Врач-онколог рассказывает то, о чём вы боялись спросить-1

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
Профессионализм – это прежде всего. А во-вторых – не только в онкологии, во всей медицине – это милосердие, понимание той проблемы, с которой пришел человек, и терпение, потому что люди по-разному воспринимают свою болезнь.

Ольга Коршун:
Как вы говорите пациенту о том, что традиционная медицина исчерпала свои возможности? Это для вас всегда тяжело или это входит в профессиональные обязанности?

«Человек должен знать, что с ним происходит». Врач-онколог рассказывает то, о чём вы боялись спросить-4

Сергей Поляков:
Нет, это всегда тяжело. Даже несмотря на то, что ты много лет с этим сталкиваешься сказать человеку о том, что мы  вряд ли можем дальше что-то делать, открыто всегда сложно. Ты же все равно через сердце пропускаешь все эти вещи. Как правило, мы не говорим, что на этом все, мы говорим, что вам показано симптоматическое лечение. Многие люди знают, что такое симптоматическое лечение, когда мы уже будем лечить не болезнь, а какие-то симптомы: убирать боль, тошноту, создавать более-менее нормальные условия. Открыто это очень сложно.

Ольга Коршун:
Но и не скрывается диагноз?

«Человек должен знать, что с ним происходит». Врач-онколог рассказывает то, о чём вы боялись спросить-7

Сергей Поляков:
Нет. Диагноз не скрывается, это принципиально неправильно. Даже иногда родственники просят: вы ничего не говорите, это его убьет. Сейчас мы этого почти не слышим. Когда я начинал работать, это было практически всегда, и бытовало мнение, что нельзя говорить об онкологическом диагнозе, человек не будет знать – будет лучше переносить. На самом деле это не так. Человек должен знать, что с ним происходит, он должен ответственно и серьезно относиться к своей болезни и понимать, что это не приговор. Это болезнь, которую можно вылечить, даже если она в запущенной стадии, человек должен понимать, что с этим надо бороться. Девиз нашего центра – «Жизнь стоит того, чтобы за нее бороться».

Лекарства, произведенные в Беларуси, по качеству не хуже, чем индийские – Поляков (подробнее здесь)

# Медицина # общество # Сергей Поляков # Ольга Коршун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко о Дне народного единства: если бы не было 17 сентября, не было бы нашей страны
14 сентября 2021 09:07

Александр Лукашенко о Дне народного единства: если бы не было 17 сентября, не было бы нашей страны

Александр Солодуха о новой песне про Беларусь: «Меня она просто покорила»
14 сентября 2021 09:02

Александр Солодуха о новой песне про Беларусь: «Меня она просто покорила»

В октябре в Беларуси стартует вакцинация от гриппа. Прививки будут делать до конца года
14 сентября 2021 08:43

В октябре в Беларуси стартует вакцинация от гриппа. Прививки будут делать до конца года