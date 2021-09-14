«Человек должен знать, что с ним происходит». Врач-онколог рассказывает то, о чём вы боялись спросить

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова. Ольга Коршун, ведущая:

Какие качества нужны, чтобы врачу, независимо от специализации, работать в онкологии?

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Профессионализм – это прежде всего. А во-вторых – не только в онкологии, во всей медицине – это милосердие, понимание той проблемы, с которой пришел человек, и терпение, потому что люди по-разному воспринимают свою болезнь. Ольга Коршун:

Как вы говорите пациенту о том, что традиционная медицина исчерпала свои возможности? Это для вас всегда тяжело или это входит в профессиональные обязанности?

Сергей Поляков:

Нет, это всегда тяжело. Даже несмотря на то, что ты много лет с этим сталкиваешься сказать человеку о том, что мы вряд ли можем дальше что-то делать, открыто всегда сложно. Ты же все равно через сердце пропускаешь все эти вещи. Как правило, мы не говорим, что на этом все, мы говорим, что вам показано симптоматическое лечение. Многие люди знают, что такое симптоматическое лечение, когда мы уже будем лечить не болезнь, а какие-то симптомы: убирать боль, тошноту, создавать более-менее нормальные условия. Открыто это очень сложно. Ольга Коршун:

Но и не скрывается диагноз?