Лекарства, произведённые в Беларуси, по качеству не хуже, чем индийские – Поляков

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Люди могут относиться к этому со скептицизмом, но белорусская фармпромышленность очень строго подходит к формированию, производству новых лекарственных средств, при этом я уверен, у нас гораздо жестче соблюдаются техусловия, и они выполняются. Мы производим дженерики, это понятно. Наверное, будут лекарства, которые мы придумаем сами, необязательно в онкологии, может быть, в какой-то другой области. Но чаще всего, говоря об онкологических лекарственных средствах, мы говорим о дженериках. Конечно же, когда известна формула, надо быть не знаю кем, чтобы делать неправильно, проще делать правильно. Везде известен факт качества белорусских продуктов. В России любят белорусские продукты, в Азербайджане, в Узбекистане. Всегда говорят о качестве. Если ты соблюдаешь всю технологию, техпроцесс... А у нас в стране за этим следят очень строго. То же самое с лекарствами. Они работают, и мы же имеем определенный опыт лечения лекарствами, которые произведены в белорусской фармпромышленности, частной или государственной – неважно. Надзор везде один. Не все лекарственные средства производятся. Появляются новые, есть патентная защита, их нельзя производить, и это всегда не очень просто. Я более чем уверен, что лекарства, произведенные в Беларуси, да простят меня индусы, по качеству не хуже, чем индийские.

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