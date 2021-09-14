Александр Солодуха о новой песне про Беларусь: «Меня она просто покорила»
Осень – самое продуктивное время года для творческих людей. Рождаются новые стихи, музыка, песни. Впрочем, они плодотворно работают на протяжении всего года, чтобы радовать своих поклонников. Это лето было насыщенным и плодотворным для наших гостей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь заслуженный артист Республики Беларусь Александр Солодуха. Вместе с ним – поэтесса Юлия Андросова и композитор Олег Елисеенков.
Мы рады, что вы в таком большом составе оказались у нас. Будет премьера песни, и мы собрались, чтобы выяснить, как задумывалась композиция, как реализовывалась задумка и какие есть ощущения от совместной работы.
Юлия Андросова, поэтесса:
Очень хотелось написать что-то именно о Беларуси, для Беларуси, для людей, которые здесь живут. Так и появилась эта песня. Подтекст такой – если ее послушать, сразу можно понять, о чем идет речь.
Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Стихи писались конкретно для нашей Belavia.
Юлия Андросова:
Когда нам пытались перекрыть кислород, хотели закрыть небо.
Александр Солодуха:
Помните, когда запретили полеты во многие страны, столицы? И Юля откликнулась.
Почему выбор композитора и артиста именно такой? Или выбор делали не вы?
Юлия Андросова:
Когда песня рождается, это труды поэта, понятно. Но когда ты видишь, что получилось, приблизительно понимаешь, для какого человека эта песня написана. Я же понимаю, что эту песню не мог так эффектно исполнить тот или иной. Я прекрасно понимала, что Александр Антонович – это тот, кто должен эту песню исполнить, это именно его тема, его мощь, творческая сила. Мне кажется, по-другому не должно было быть.
Александр Солодуха:
Юля написала эти стихи и прислала по почте моим сыновьям, они у меня ведут соцсети, в частности Александру Солодухе-младшему. Санька переслал мне, я посмотрел, мне стихи понравились. Как правило, я стихи не смотрю – всегда слушаю готовую песню, Олег знает об этом. Но иногда просто прочитаю. И меня сильно цепануло. Я решил тут же перенаправить их своему самому близкому другу, человеку, с которым мы уже 33 года вместе, Олегу Елисеенкову, нашему популярному белорусскому композитору. Он буквально за день-два пишет песню, присылает обратно мне демо. Сам пропел, сделал аранжировку, прописал бэки – меня она просто покорила.
Олег Елисеенков, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
В чем отличие этого стиха и что меня зацепило? Я не могу, у меня поется-не поется, уже потом думаешь, а почему запелось. Какие-то строчки я сам потом анализировал, говорил: Саша, в песне есть фиксация времени. И вот, она выдала эти стихи. Мне кажется, Саша это уловил. Наверное, это ощущение времени меня тоже взяло. Я действительно написал ее за один день, за пару часов все было сделано. Образ васильков, которые нарисованы на самолетах Belavia. Образ василька – это образ Беларуси, людей, нашего менталитета. Как мне казалось, в ней есть доброта. Это добрая песня, которая дает надежду, оптимизм людям и доброе отношение к своей земле.
Александр Солодуха:
Одно название говорит само за себя – «Мы– живы!»