Александр Солодуха о новой песне про Беларусь: «Меня она просто покорила»

Осень – самое продуктивное время года для творческих людей. Рождаются новые стихи, музыка, песни. Впрочем, они плодотворно работают на протяжении всего года, чтобы радовать своих поклонников. Это лето было насыщенным и плодотворным для наших гостей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь заслуженный артист Республики Беларусь Александр Солодуха. Вместе с ним – поэтесса Юлия Андросова и композитор Олег Елисеенков.

Мы рады, что вы в таком большом составе оказались у нас. Будет премьера песни, и мы собрались, чтобы выяснить, как задумывалась композиция, как реализовывалась задумка и какие есть ощущения от совместной работы.

Юлия Андросова, поэтесса:

Очень хотелось написать что-то именно о Беларуси, для Беларуси, для людей, которые здесь живут. Так и появилась эта песня. Подтекст такой – если ее послушать, сразу можно понять, о чем идет речь.

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

Стихи писались конкретно для нашей Belavia. Юлия Андросова:

Когда нам пытались перекрыть кислород, хотели закрыть небо.

Александр Солодуха:

Помните, когда запретили полеты во многие страны, столицы? И Юля откликнулась. Почему выбор композитора и артиста именно такой? Или выбор делали не вы? Юлия Андросова:

Когда песня рождается, это труды поэта, понятно. Но когда ты видишь, что получилось, приблизительно понимаешь, для какого человека эта песня написана. Я же понимаю, что эту песню не мог так эффектно исполнить тот или иной. Я прекрасно понимала, что Александр Антонович – это тот, кто должен эту песню исполнить, это именно его тема, его мощь, творческая сила. Мне кажется, по-другому не должно было быть.

Александр Солодуха:

Юля написала эти стихи и прислала по почте моим сыновьям, они у меня ведут соцсети, в частности Александру Солодухе-младшему. Санька переслал мне, я посмотрел, мне стихи понравились. Как правило, я стихи не смотрю – всегда слушаю готовую песню, Олег знает об этом. Но иногда просто прочитаю. И меня сильно цепануло. Я решил тут же перенаправить их своему самому близкому другу, человеку, с которым мы уже 33 года вместе, Олегу Елисеенкову, нашему популярному белорусскому композитору. Он буквально за день-два пишет песню, присылает обратно мне демо. Сам пропел, сделал аранжировку, прописал бэки – меня она просто покорила.