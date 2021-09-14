В октябре в Беларуси стартует вакцинация от гриппа. Прививки будут делать до конца года

Его доставили из Пекина 5 сентября. 500 тысяч доз получено в качестве безвозмездной помощи, еще миллион закуплен по контракту. По регионам вакцина распределена пропорционально количеству взрослого населения. Привиться в стране можно и российскими вакцинами.

Ранее Беларусь получила 250 тысяч доз однокомпонентного препарата «Спутник Лайт». Прививочные пункты открыты в поликлиниках, торговых центрах, университетах, на предприятиях и даже в метро. Активно готовятся в Беларуси и к вакцинации от гриппа. В этом сезоне она начнется в октябре и продлится до конца 2021 года.