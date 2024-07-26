Лукашенко: Куба является одним из важнейших партнёров и друзей Беларуси в западном полушарии

День национального восстания отмечает Куба. Именно с этого события в стране начался путь к построению социально направленного государства, которое проводит честную внутреннюю и внешнюю политику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это отметил Президент Беларуси, поздравляя с праздником Президента Кубы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Для Беларуси Куба является одним из важнейших партнеров и друзей в западном полушарии. Убежден, нам необходимо не только расширять сотрудничество в традиционной сфере торговли, но и выходить на кооперационные формы взаимодействия. Создание совместных предприятий по производству цельномолочной продукции, лекарственных средств, тракторов даст начало качественно новому этапу в наших экономических отношениях.

Уже на протяжении полутора лет наблюдается стабильный рост объема взаимной торговли между странами, а за пять месяцев 2024-го – плюс 20 % к такому же периоду 2023 года. Напомним, что во время недавнего визита в Гавану правительственная делегация Беларуси договорилась о возобновлении производства наших тракторов на Кубе. Как не раз отмечал Президент Беларуси, уровень экономического сотрудничества двух стран должен соответствовать степени политических отношений и гуманитарного взаимодействия. Несмотря на географическую отдаленность, Куба и Беларусь очень близки по духу и вместе готовы противостоять санкционному прессингу со стороны Запада и США.