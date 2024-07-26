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Белорусские аграрии собрали 4,2 миллиона тонн зерна с учётом рапса

26 июля 2024 07:35
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В стране намолочено 4,28 миллиона тонн зерна с учетом рапса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии собрали 4,2 миллиона тонн зерна с учётом рапса-1

В негласном соревновании между областями в лидеры выходит центральный регион. Став второй, собравшей свыше миллиона тонн хлеба Минская область уже оставила позади Брестскую, где, к слову, как и в Гомельской завершили уборку озимого рапса. С уверенностью можно говорить, что уже в ближайшие часы в Беларуси будет собран миллион тонн этой культуры. На утро 26 июля, согласно данным, озимого рапса намолочено 999 тысяч тонн.

# Уборочная кампания # общество

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