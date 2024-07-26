Белорусские аграрии собрали 4,2 миллиона тонн зерна с учётом рапса

В негласном соревновании между областями в лидеры выходит центральный регион. Став второй, собравшей свыше миллиона тонн хлеба Минская область уже оставила позади Брестскую, где, к слову, как и в Гомельской завершили уборку озимого рапса. С уверенностью можно говорить, что уже в ближайшие часы в Беларуси будет собран миллион тонн этой культуры. На утро 26 июля, согласно данным, озимого рапса намолочено 999 тысяч тонн.