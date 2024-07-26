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Минлесхоз: задача – до 10 августа устранить последствия урагана в придорожных полосах

26 июля 2024 06:43
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Устранить последствия урагана в придорожных полосах до 10 августа – такая задача стоит перед лесной отраслью Беларуси. Прежде всего, помощь оказана в устранении ущерба, который непогода нанесла гражданам и их имуществу, дорогам общего пользования вдоль линий электропередачи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минлесхоз: задача – до 10 августа устранить последствия урагана в придорожных полосах-1

Затем специалисты занялись лесосеками: начали сплошные санитарные рубки, ведь есть участки, где ветер в большом количестве буквально наломал дров. На повестке сейчас и наведение порядка вдоль автомобильных дорог. Весь поваленный лес идет на переработку. Сделать все в сжатые сроки, чтобы древесина не потеряла свои качественные характеристики – это поручение Президента.

# Государственная политика # общество

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