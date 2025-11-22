В чём заключается проблема белорусских учёных? Мнение экономического аналитика

Вот резонные вопросы, но вопросы, которые пока остались без внятного ответа по итогам масштабного, предельно откровенного, а местами и весьма жесткого разговора Президента с теми, кто должен и обязан не просто обеспечить «полет научной мысли», а поставить нашу науку на экономические рельсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Где громкие белорусские изобретения? Где прорывные открытия? Где звучные имена отечественных ученых? В каких сферах наша наука не просто догоняет мировой прогресс, или плетется в хвосте, а готова эффектно обойти его на повороте?

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Это, наверное, еще со времен Советского Союза пошло. Это такой своеобразный элемент заигрывания перед наукой, перед учеными: «Вы такие умные, ну прямо не трогай». И они имеют какое-то влияние на общество. Это же академик сказал. И вот, мне кажется, этот вопрос, может быть, заигрывания – это тоже вопрос. Почему мы такие? То есть, их гладили по головке, по шерсти, давали деньги и, к сожалению, принцип, который звучит на уровне анекдотов: что такое наука?

Это удовлетворение собственного любопытства за государственный счет. Вот, к сожалению, во многом, я еще раз говорю, есть ряд примеров, которыми действительно мы можем гордиться, можем и должны гордиться.

Но вот проявление такого иждивенчества, проявление, что я самый умный, а вы там не понимаете мою ценность как ученого, ценность моих идей, которые имеют, по большому счету, очень отдаленное отношение к реальному сектору экономики. Мне кажется, эта проблема существует и мы до сих пор пожинаем плоды.