Каникулы с пользой – поинтересовались, чем занимаются школьники в «зелёных» классах

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. 500 гектаров лекарственных растений – вот какие редкие виды можно увидеть в «Аптекарском саду».

Каникулы с пользой. Эти минские ребята – «зеленоклассники». Они проводят лето на берегу Чижовского водохранилища. Изучают растения и птиц в естественной среде, путешествуют по заповедным местам и экологическим тропам, помогают охранять живую природу.

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития, общественный эколог Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

«Зеленые» классы белорусской столицы – это, прежде всего, минский городской проект, который курирует Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Соответственно, учреждения образования также в этом проекте принимают участие. Занимаемся мы преимущественно с 1-4 классами. Одна из наших важных задач в том, чтобы с детками изучить все природные объекты, которые находятся вокруг нас, – это растения, птицы, насекомые, какие-то зверьки, если удастся увидеть.

Руслан Шайкин:

Если сравнивать – что-то вроде полевой практики, где мы закрепляем знания, которые получили в течение учебного года. Расширяем эти знания за счет тех природных экосистем, которые находятся у нас в естественных условиях.

Одни ребята рыбачат, другие изучают птичий мир с помощью биноклей, изготавливают поделки из природных материалов, участвуют в соревнованиях, активных и интеллектуальных играх, дрессируют животных и даже разжигают костер при помощи одной восьмой спички.