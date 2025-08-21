Как помочь ребёнку справиться с конфликтной ситуацией в школе? Психолог дала несколько советов родителям

Период учебы детям запоминается большим количеством впечатлений. Именно в школьное время мы учимся общаться, находить близких по духу людей и справляться с первыми трудностями. В такие моменты приходится отстаивать себя и разбираться с различного рода конфликтами.

Алина Трус, корреспондент: Уже 1 сентября начнется учебный год, поэтому самое время поговорить о школе. Давайте узнаем у специалистов, как действовать ребенку в сложных ситуациях и избегать нежелательных конфликтов.

Наталья Федотова, психолог, руководитель клуба педагогов-психологов «МОСТ» Минского городского института развития образования:

Конфликт у подростков вообще не часть дисфункции, а часть их взросления. Конфликт бывает там, где подросток хочет отстоять свои границы. Есть внутриличностный конфликт, когда какие-то принципы, цели, желания не совпадают. Желаний, амбиций много, возможностей мало. Либо наоборот, возможности есть, амбиций, желания нет.

Но на первый план все же выходят межличностные отношения подростков. Практически всегда конфликты со сверстниками отражаются на общем самочувствии школьника. Родители могут отследить динамику поведения и понять, когда ребенку все же требуется помощь или дельный совет.

Наталья Федотова:

Ребенок замкнут, огрызается, хамит. По какой причине? Возможно, есть проблемы в школе. В межличностных отношениях со сверстниками, а возможно, там и буллинг. Надо разобраться.

Узнать, какая ситуация обеспокоила ребенка, можно через игру. В непринужденной обстановке подростку будет куда проще довериться. Уже тогда стоит вместе проанализировать ситуацию и помочь советам. А лучше использовать медиативный подход. Он позволит каждому посмотреть на возникшие недопонимания с позиции наблюдателя.