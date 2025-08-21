Трамп намерен временно отойти от переговоров по Украине – The Guardian

В планах у президента США Дональда Трампа на некоторый период отойти от переговорного процесса РФ и Украины, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.
Издание, ссылаясь на неназванный источник, разъясняет, что Трамп таким образом предоставит возможность президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому самостоятельно организовать двусторонние переговоры.
19 августа Трамп заявил, что все решения, направленные на урегулирование конфликта в Украине, должны быть приняты Путиным и Зеленским, так как Штаты располагаются слишком далеко от мест ведения боев.
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