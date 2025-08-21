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Лавров: Киев хочет подорвать мирные усилия Вашингтона по урегулированию

21 августа 2025 13:12
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Лавров: Киев хочет подорвать мирные усилия Вашингтона по урегулированию-0

По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, позиция Киева демонстрирует желание разрушить усилия Вашингтона по урегулированию, пишет РИА Новости.

«Цели, которые остаются у нынешнего украинского руководства, а эти цели, безусловно, подогреваются западными спонсорами киевского режима, направлены против тех усилий, которые предпринимает президент Трамп», – подчеркнул дипломат. Одновременно российская сторона активно сотрудничает с США, стараясь найти долгосрочные устойчивые пути к урегулированию, а также с целью устранения первопричин конфликта в Украине, указал Лавров.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп # Сергей Лавров

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