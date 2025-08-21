Лавров: Киев хочет подорвать мирные усилия Вашингтона по урегулированию

По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, позиция Киева демонстрирует желание разрушить усилия Вашингтона по урегулированию, пишет РИА Новости.

«Цели, которые остаются у нынешнего украинского руководства, а эти цели, безусловно, подогреваются западными спонсорами киевского режима, направлены против тех усилий, которые предпринимает президент Трамп», – подчеркнул дипломат. Одновременно российская сторона активно сотрудничает с США, стараясь найти долгосрочные устойчивые пути к урегулированию, а также с целью устранения первопричин конфликта в Украине, указал Лавров.

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