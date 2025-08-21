Игорь Сергеенко встретился с коллективом Академии образования

В преддверии нового учебного года парламентарии и учителя сверили часы готовности. Нововведения и задачи для всей системы обсудили в Академии образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С педагогической общественностью встретился председатель Палаты представителей.

Подготовка высокообразованной молодежи – главная цель. Ведь на их плечи впоследствии ляжет забота о нашей стране. И для этого сделано немало: создана материально-техническая база, отработана система оценки знаний, все механизмы. Благодаря развитию технологий доступность качественного образования повышается, в том числе для жителей сельской местности. Беларусь в целом преуспела в этом направлении.

Наша страна занимает 22-ю позицию в мире по уровню доступа к базовым знаниям. Но ключевую роль в учебном процессе все еще играет педагог. Не зря встречу организовали в академии. Здесь занимаются подготовкой и переподготовкой преподавательских кадров, издаются учебники, разрабатывают методическую литературу.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Для системы среднего образования, да и высшего образования, в последние годы сделано немало. Отработана система оценки знаний за среднюю школу посредством тестирования и совмещено со вступительной компанией в высшее учебное заведение. Все, что требовалось на уровне главы государства, на уровне законодателей, на сегодняшний день решено. И внесены изменения в Кодекс об образовании, с учетом практики с мест, важным и главным всегда было и остается – это педагог. От его подготовки, от его отношения к своей профессии сегодня, конечно же, зависит и в целом то, какими выйдут после школы наши дети, дети нашей страны. И куда они пойдут учиться, какую они выберут профессию.

Общаясь с Игорем Сергеенко, сотрудники Академии образования предложили депутатам создать концепцию о патриотическом воспитании. Также педагоги намерены усилить работу по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне – и уже внесли свою лепту. В этом году вышел в свет новый учебник по истории Беларуси в контексте Всемирной для 11-классников.