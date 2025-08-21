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В Минской области завершается подготовка к отопительному сезону – выполнено 95% работ

21 августа 2025 14:13
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В Минской области завершается подготовка к отопительному сезону. По жилфонду в регионе выполнено порядка 95 % работ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства обеспечены необходимыми запасами твердого топлива.

В Минской области завершается подготовка к отопительному сезону – выполнено 95% работ -2

Так, только в Мядельском районе к осенне-зимнему периоду паспорта готовности получили 63 организации тепловой энергии, а это около 60 % от общего числа. Среди них – жилые дома, социальные объекты и административные здания. Организации проводят работы по техническому обслуживанию, замене оборудования теплоустановок и систем теплопотребления.

В Минской области завершается подготовка к отопительному сезону – выполнено 95% работ -4

Иван Подберезский, начальник энергогазинспекции Мядельского района:
В районе имеется 53 теплоисточника, которые также должны получить паспорт готовности к отопительному сезону. На сегодняшний день зарегистрирован 41 теплоисточник, что составляет 77 % от общей численности.

В Минской области завершается подготовка к отопительному сезону – выполнено 95% работ -6

Всего к осенне-зимнему периоду в Мядельском районе паспорта готовности должны получить 105 потребителей тепловой энергии. Работы продолжаются в плановом режиме и находятся на постоянном контроле.

# Отопительный сезон # ЖКХ

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