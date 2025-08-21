В Минской области завершается подготовка к отопительному сезону – выполнено 95% работ

В Минской области завершается подготовка к отопительному сезону. По жилфонду в регионе выполнено порядка 95 % работ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства обеспечены необходимыми запасами твердого топлива.

Так, только в Мядельском районе к осенне-зимнему периоду паспорта готовности получили 63 организации тепловой энергии, а это около 60 % от общего числа. Среди них – жилые дома, социальные объекты и административные здания. Организации проводят работы по техническому обслуживанию, замене оборудования теплоустановок и систем теплопотребления.

Иван Подберезский, начальник энергогазинспекции Мядельского района:

В районе имеется 53 теплоисточника, которые также должны получить паспорт готовности к отопительному сезону. На сегодняшний день зарегистрирован 41 теплоисточник, что составляет 77 % от общей численности.