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Белоруска продала квартиру и переехала в глубинку, чтобы разводить лошадей. Побывали у неё в гостях

29 апреля 2024 17:15
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Живописные виды и свежий воздух. Агроусадьбы давно стали экологическим трендом в нашей стране. Выбор в пользу сельской жизни сделала витебчанка Елена Дехтеронок. Женщина попрощалась с городской суетой и переехала в глубинку, чтобы разводить лошадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, как детская мечта о собственном табуне стала реальностью с акцентом на перспективный бизнес, расскажет Александра Ходюкова.

Белоруска продала квартиру и переехала в глубинку, чтобы разводить лошадей. Побывали у неё в гостях-1

Это Тесса – смесь верховых и легкоупряжных пород. Эту зовут Лаванда – смесь тяжеловозных и упряжных пород, более тяжелого экстерьера. А эту зовут Октавия – это фриз и першерон пополам.

Агроусадьбу Елена Дехтеронок открыла около года назад. Коренная витебчанка продала квартиру и перебралась в агрогородок Копти, чтобы осуществить свою давнюю мечту. В юности Елена обучалась верховой езде в конном клубе, тогда же поняла – это увлечение на всю жизнь. Еще пару лет назад купила лошадь, но временно ставила в конюшню к знакомым. Далее появилась своя агроусадьба. И возможность завести целый табун.

Белоруска продала квартиру и переехала в глубинку, чтобы разводить лошадей. Побывали у неё в гостях-4

Елена Дехтеронок, хозяйка агроусадьбы:
Всегда была мечта – частный дом и лошади. Свою мечту я осуществила. Лошадь у меня появилась до своей собственной конюшни, я жила в городе и в свободное от работы время ездила на конюшню, занималась со своей лошадью.

Белоруска продала квартиру и переехала в глубинку, чтобы разводить лошадей. Побывали у неё в гостях-7

День у Елены расписан буквально по минутам. Лошадей необходимо не только напоить и покормить, но и с каждой провести индивидуальную тренировку. В специально огороженном манеже животные учатся понимать визуальные команды, нести всадника, передвигаться шагом, рысью и галопом. После работы на корде всегда выездка.

Белоруска продала квартиру и переехала в глубинку, чтобы разводить лошадей. Побывали у неё в гостях-10

Елена Дехтеронок:
Лошади не доминируют сами по себе. Им нужен тот, кто главный. И они легко подчиняются человеку, если его команды логичны и справедливы. С ними легко.

Дать правильный старт подготовке молодой лошади не так уж и просто, подчеркивает Елена. Сначала жеребенок должен привыкнуть к людям, познакомиться с недоуздком, чомбуром и другой амуницией. В течение полугода животное учится двигаться вперед, сохраняя ритм и расслабленность.

Елена Дехтеронок:
Задача в том, чтобы он шел вперед, не натягивая чомбур. Стоп! Браво.

Белоруска продала квартиру и переехала в глубинку, чтобы разводить лошадей. Побывали у неё в гостях-13

Александра Ходюкова, корреспондент:
Городскому жителю верховая езда представляется сплошной скачкой навстречу ветру. На самом деле результатом обучения животного становится комфортное и безопасное катание.

Белоруска продала квартиру и переехала в глубинку, чтобы разводить лошадей. Побывали у неё в гостях-16

Недавно Елена завела страничку в TikTok, где делится с подписчиками забавными видео о жизни лошадок. За короткое время ролики набирают миллионы просмотров. Некоторые пользователи популярной сети уже побывали на конных прогулках со звездами интернета.

Белоруска продала квартиру и переехала в глубинку, чтобы разводить лошадей. Побывали у неё в гостях-19

Людмила Алейник, волонтер:
Горожане приезжают кататься на наших замечательных лошадках. Очень им нравится и процесс катания, и просто даже пообщаться, погладить, покормить лошадку.

Белоруска продала квартиру и переехала в глубинку, чтобы разводить лошадей. Побывали у неё в гостях-22

В плотном графике хозяйки агроусадьбы находится место и для творчества. Елена вышивает бисером картины с лошадками, а также из маленьких бусин делает для своих скакунов оригинальные украшения. А еще строит планы на будущее: мечтает пополнить хозяйство индюками и козочками.

Белоруска продала квартиру и переехала в глубинку, чтобы разводить лошадей. Побывали у неё в гостях-25

Совсем скоро для новых обитателей на приусадебном участке она начнет обустраивать небольшой зоосад.

# Агрогородки # общество # Александра Ходюкова

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