К 30-летию Конституции в Минске пройдёт серия диалоговых площадок в учреждениях образования

Что нужно знать каждому о Конституции? Привлечь внимание молодежи к основному закону страны призвана серия диалоговых площадок, спикером которых выступит Депутат Палаты представителей Сергей Клишевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже почти два года, как страна живет по обновленной Конституции.

Разъяснения по внесенным изменениям и дополнениям будут даны в вузовских аудиториях. При этом встречи проходят не в формате лекций, организаторы тематического мероприятия за живое общение: важно мнение зала. И, конечно, главная цель – ответить на все вопросы, волнующие молодежь.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Молодые ребята должны понимать и разбираться в основах нашего права, как строится в целом законотворческая деятельность, как строится правовая основа белорусского государства, и, конечно, начинать нужно с Конституции. Поэтому мы эти вопросы обсудим.

Ольга Старовойтова, студентка Белорусского государственного университета:

Я бы хотела услышать подробнее про то, как обсуждались изменения в Конституции в парламенте, какие были предложения, как разрабатывались поправки. Потому что этот процесс объективно не на один день – это постепенная, ежедневная кропотливая работа.