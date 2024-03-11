Её не сломили ни НКВД, ни камера смертников! Вспоминаем подвиг Героя СССР Веры Хоружей
Ее убеждения не смогли сломать ни польские застенки, ни тюрьма НКВД, ни фашистская камера смертников. Имя Веры Хоружей гремело по всему Советскому Союзу задолго до начала Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в период лихолетья, будучи в положении, вместо эвакуации она выбрала партизанский путь через линию фронта.
О той, для кого защита и свобода родной земли были важнее собственной жизни, расскажет Юлия Мычка. Рубрика «Чтобы помнили».
Юлия Мычка, корреспондент:
Вся ее сознательная жизнь – от первых осмысленных шагов и до последнего удара сердца – подвиг. Она у всех на слуху, ее именем названы улицы и площади, но по сути, мало кто представляет, чем особенна судьба этого человека. Именем Веры Хоружей в столице названы сразу две улицы в разных районах. А в Могилеве ее имя носит этот небольшой переулок. Всего десяток частных домов, скромные тропинки и такое громкое имя. В честь этой удивительной женщины белорусские ученые даже назвали сорт морозостойкой сирени.
Вера Хоружая родилась в Бобруйске в семье служащего 27 сентября 1903 года. Вскоре семья перебралась в город Мозырь, где она и окончила гимназию. Семья Хоружих была в стороне от политики. Семья – да, но не Вера. Вся ее сознательная жизнь прошла в революционной борьбе. Она ушла на фронт в 16. Участница гражданской войны после революции, служила в Красной армии и участвовала в боях с отрядами вооруженного сопротивления советской власти в Беларуси. После гражданской войны работала в Мозырском, а затем в Бобруйском райкомах комсомола.
В 1924 году Хоружую направляют на оккупированную Польшей территорию Западной Беларуси для подпольной борьбы. Через год ее арестовывает польская жандармерия. Суд приговаривает Веру к шести годам заключения, затем срок увеличили до восьми лет. Но это не сломило ее. Из заключения она писала письма, пронизанные жаждой борьбы и уверенностью в победе. В 1931 году эти послания из тюрьмы выйдут отдельной книгой под названием «Письма на волю». Которую высоко оценит Надежда Крупская.
Эти письма производят сильное впечатление. Они передают тюремные переживания молодой комсомолки. В них не описывается никаких особых ужасов. Написаны они просто, искренне. Но из каждой строки смотрит на вас человек сильной воли, убежденный революционер, борец за рабочее дело.
В августе 1937-го Хоружую опять арестовали, но уже обвинили в «шпионаже в пользу Польши». Однако и на этот раз четыре следователя не добились от нее признаний. Отсидев два года в тюрьме, Вера была оправдана, освобождена и восстановлена в партии.
Ее не сломили даже пытки! Кто выдал настоящее имя Веры Хоружей фашистам – подробности в сюжете.