«Частный бизнес взял инициативу». Как проходят гастрофесты в Минске?

Бульба вареная, жареная, пюре, фри, бульба пай, драники, клецки, колдуны и компот. Согласно стереотипам, едва ли не все блюда в Беларуси готовятся из картофеля. Но это не так, национальная кухня намного разнообразнее. О наиболее прославленных блюдах, где их можно отведать и как приготовить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Расскажите о самых громких фестивалях, выставках, ярмарках. Я знаю, что есть «Мотальскiя прысмакi», «Бульбяны фэст», вишневый, огуречный, клюквенный фестивали.