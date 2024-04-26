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«Частный бизнес взял инициативу». Как проходят гастрофесты в Минске?

26 апреля 2024 20:31
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Бульба вареная, жареная, пюре, фри, бульба пай, драники, клецки, колдуны и компот. Согласно стереотипам, едва ли не все блюда в Беларуси готовятся из картофеля. Но это не так, национальная кухня намного разнообразнее. О наиболее прославленных блюдах, где их можно отведать и как приготовить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Расскажите о самых громких фестивалях, выставках, ярмарках. Я знаю, что есть «Мотальскiя прысмакi», «Бульбяны фэст», вишневый, огуречный, клюквенный фестивали.

«Частный бизнес взял инициативу». Как проходят гастрофесты в Минске?-1

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Если говорить в целом по республике, то, конечно, фестивалей достаточно много. Если говорить про город Минск, за который непосредственно отвечаем как за столицу, конечно, у нас немножко другая специфика. То есть с учетом того, что в областях больше возможностей привлекать агроусадьбы к проведению мероприятий, а в Минске частный бизнес взял инициативу на себя, проводит гастрофесты, тематика различная. Им за это огромное спасибо, потому что действительно умеют себя подать, преподнести, завлечь потребителя. Когда гастрофест проходит на тематику, связанную с белорусской кухней, мы уже отмечали и брали аналитику в объектах общественного питания, увеличивается поток иностранцев. Потому что всем действительно интересна белорусская кухня. При этом хочу отметить, что когда проводятся такие гастрофесты, все-таки умеют наши субъекты общепита удивить. Подачей удивить, формированием самого этого сета, весом и ценой. Здесь в совокупности, поэтому действительно город Минск, когда проводятся гастрофесты, привлекают наибольшее количество участников. То есть объекты общественного питания готовятся заранее, заявляются и анонсируют, чем будут угощать своих гостей. Конечно же, стараются преподнести не только хлеб, но и немножко зрелищ.

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# Еда # общество # Наталья Надольская # Елена Нагорная

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