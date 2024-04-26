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Солист группы Skynet Пономарёв про «Би-2»: они для меня умерли однозначно

26 апреля 2024 20:08
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим прошлое, настоящее и будущее патриотической песни, а также поговорим о подвигах белорусских спецслужб. В гостях солист группы Skynet Иван Пономарев и публицист Юрий Терех.

Солист группы Skynet Пономарёв про «Би-2»: они для меня умерли однозначно-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Не могу вас не спросить. Вы из Могилева?

Иван Пономарев, солист группы Skynet:
Я бобруйчанин.

Григорий Азаренок:
Да, из Могилевской области, из Бобруйска. Вы уже предвосхищаете, наверное, мой вопрос. Есть еще одна рок-группа из Бобруйска, которая совершенно по-другому себя повела.

И несмотря на песни «Легион» и «Полковнику никто не пишет», как будто кто-то другой это спел, исполнил. Они сейчас побираются по Израилям, Таиландам, еще непонятно где. И ручкаются со всякими персонажами странными. Причем все скатились в какое-то уже бомжатство откровенное. Как вы думаете, что с ними произошло? Я «Би-2» имею в виду, конечно.

Иван Пономарев:
Мы выступали с группой «Би-2» в Tourist Spirit, были специальными гостями. Это был, по-моему, 2014 или 2013 год. Не скажу, что мы плотно общались, но общались. И я никогда не видел в них какой-то политической такой позиции, не видел такой поддержки оппозиции белорусской. И более того, на одной из встреч, когда Шуру «Би-2» попросили высказаться на эту тему, он сказал, что мы космополиты, мы не политики и на эту тему говорить не хочу. Тем более для меня стало странно, что они так резко развернулись. Но я думаю, что речь, наверное, шла о больших деньгах. И за большие деньги они, наверное, решили свою позицию поменять.

Но для меня они, конечно же, умерли однозначно. И больше такой группы для меня не существует. Особенно после того, как вокалист оскорбил всю российскую свою фан-базу, да и вообще всех россиян, помогая ВСУ. Поэтому для меня этих людей больше не существует.

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# общество # общество # Григорий Азарёнок

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