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Какой могла быть Чернобыльская зона, если бы её законсервировали? Показываем

26 апреля 2024 20:11
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Увидеть, что стало бы с огромной частью страны, если бы в свое время ее законсервировали, можно в Полесском радиационно-экологическом заповеднике.

Какой могла быть Чернобыльская зона, если бы её законсервировали? Показываем-1

Каждый год сюда приезжают сотни туристов, чтобы заглянуть в пустые окна домов некогда процветающих поселков. 217 тысяч гектаров – часть страны, отданная на поглощение дикой природе. Но и здесь Первый решил так просто не сдаваться.

Какой могла быть Чернобыльская зона, если бы её законсервировали? Показываем-4

Алексей Тишковец, директор Полесского государственного радиационно-экологического заповедника:
Согласно поручению главы государства, на территории заповедника ведутся экспериментальные виды деятельности: пчеловодство, коневодство, рыболовное хозяйство, экскурсионная деятельность, питомниководство и плодоводство. Создана экспериментальная база, которая включает десять пчелопасек, три производственных цеха по деревопереработке и конеферму, где мы содержим более 400 голов русских тяжеловозов. Что касается пчелопасек, то с 2018 года их было три, а в 2022-м прибавили, довели до десяти. Если в позапрошлом году мы получили 5,5 тонны чистого меда, то в прошлом – более 11 тонн.

Какой могла быть Чернобыльская зона, если бы её законсервировали? Показываем-7

Полесский заповедник – крупнейший в стране поставщик русских тяжеловозов. В год здесь рождаются более 100 жеребят. Все они проходят проверку, получают сертификаты и чипируются. Местная древесина отправляется на экспорт в Россию и на внутренний рынок. В 2023 году произвели 6 500 кубометров пилопродукции, в 2024 году стоит задача нарастить объемы. Для этого на участке в Хойниках установили новое оборудование, благодаря чему появилось восемь дополнительных рабочих мест. Следующей модернизируют пилораму в Брагине.

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