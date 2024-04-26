Какой могла быть Чернобыльская зона, если бы её законсервировали? Показываем

Увидеть, что стало бы с огромной частью страны, если бы в свое время ее законсервировали, можно в Полесском радиационно-экологическом заповеднике.

Каждый год сюда приезжают сотни туристов, чтобы заглянуть в пустые окна домов некогда процветающих поселков. 217 тысяч гектаров – часть страны, отданная на поглощение дикой природе. Но и здесь Первый решил так просто не сдаваться.