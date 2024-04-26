Рационально, по-хозяйски подходить к любой земле – принцип, которым всегда руководствовался глава государства, не слушая непрошенных советов западных политиков. Ни 30 лет назад, ни сегодня. Так, строительство атомной электростанции в Островце вызвало немало критики со стороны Европы.

Взять хотя бы официальный Вильнюс. Оттуда регулярно присылали ноты на всех этапах реализации проекта, называя его «представляющим угрозу национальной безопасности Литвы». В 2009 году Литва закрыла Игналинскую АЭС, таким было условие для вступления в Евросоюз.

Василий Колташов, директор Института нового общества (Россия):

Литва функционально не была предназначена для индустриального и вообще экономического развития. Она не для этого. Население Литвы сократилось. Никакого экономического чуда не наступило. К тому же Литва, как сейчас открывается, – это почти прифронтовая полоса. Однако остается вопрос, что на месте атомной электростанции может появиться хранилище отходов. Это действительно возможно. Если здесь Европейский союз пойдет навстречу, американцы это санкционируют, по почему нет. Они могут даже создать его в опасной форме для соседей.