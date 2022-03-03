Часть наших читателей пользуется услугами удаленно. Как сейчас работают библиотеки и кто их посещает?
Новости Беларуси. Книга или гаджет. Нужны ли библиотеки сегодня, как привить ребенку любовь к чтению и не ждет ли крах книжную индустрию. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
На примере Национальной библиотеки, можно ли судить по посещаемости, падает ли все-таки спрос, интерес на чтение настоящих бумажных книг?
Оксана Книжникова, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Национальная библиотека – это явление уникальное, многогранное. Она, наверное, не совсем похожа на остальные библиотеки, поэтому исключительно по физическому посещению судить очень сложно. Пожалуй, 60 % наших посетителей – это виртуальные посещения. Что же касается публичных библиотек, то время, конечно, вносит свои коррективы, в том числе эпидемиологическая обстановка. Если раньше люди приходили чаще и брали меньше книг, то сейчас просто приходят реже и берут с собой больше книг. Поэтому сказать, что библиотеки не нужны, что их стали посещать меньше – нет, я бы не сказала.
Что касается Национальной библиотеки, то практически 80 % наших посетителей – это молодежь до 35-ти лет, и среди них 60 % – это учащаяся молодежь, студенты. С учетом того, что мы все-таки уходим в виртуальный мир, мы подключены к 136-ти базам данных мировых производителей. Часть наших читателей пользуется услугами Национальной библиотеки удаленно. Тем не менее мы стараемся идти в ногу со временем. Сейчас мы работаем больше как социальный, культурный центр. Поэтому библиотека современная – это не просто про книги и чтение. Это место, где люди могут собраться для того, чтобы культурно провести время, причем на абсолютно безвозмездной основе.
Ольга Бурлакова:
Оксана Юрьевна, как сделать так, чтобы библиотеки стали наиболее привлекательными для читателей и, может быть, даже модным местом для того, чтобы собраться? Может быть, какие-то мероприятия устраивать, клубы организовывать, что-то сделать такое в библиотеке, чего нет нигде, и ради чего читатель будет даже вынужден приходить в библиотеку? Помните, как в советское время модные журналы Burda нигде невозможно было достать, и приходили в библиотеку? Или еще другие какие-то другие журналы – вот так привлекали граждан. Какие идеи у вас, может быть, на будущее?
Оксана Книжникова:
Что касается того, что вынуждены были приходить. Безусловно, мы работаем в правовом поле, поэтому если раньше скачать книгу было легко и просто, то сейчас это уже проблематично. Я думаю, вы сами ощутили. Фрагмент вы можете прочитать, а дальше просят заплатить. Поэтому, чтобы не платить, вынужденно придут в библиотеку или все-таки придется уже заплатить денежку. Но это уже вопрос другой, насколько человек может это сделать.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Вы говорили, что библиотека, в частности наша Национальная уже превращается в некий социокультурный центр. Какие мероприятия, например?
Оксана Книжникова:
Разнообразные мероприятия. Если вернуться к предыдущему вопросу и ответить, насколько библиотеки будут востребованы и будут ли настолько популярны, как когда-то были: мода на книги возвращается. Если лет 15 назад, когда появился тот же электронный формат, он был более востребован, потому что это было модно. То сейчас, обратите внимание, это уже эстетично, романтично. Если вы едете в транспорте и видите человека, который уткнулся не в телефон, а в книгу – это уже вызывает какое-то уважение.
В принципе, если вы вспомните, еще лет 20 назад, когда мы находились в старом здании, в Национальную библиотеку записывали только с третьего курса. Соответственно, маленькие читатели не посещали Национальную библиотеку. Сейчас мы движемся уже и в этом направлении. У нас есть несколько совершенно изумительных проектов, организованных на базе нашего Музея книги «В гости к книге». Мы проводим занятия, экскурсии. «Ожившие книги» – такой у нас есть интерактивный проект. Вплоть до 4D-изображения книги. День рождение для детей можно провести не в ресторане быстрого питания, а в Национальной библиотеке. Многие не знают, что мы работаем в этом направлении.
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