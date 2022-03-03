Часть наших читателей пользуется услугами удаленно. Как сейчас работают библиотеки и кто их посещает?

Новости Беларуси. Книга или гаджет. Нужны ли библиотеки сегодня, как привить ребенку любовь к чтению и не ждет ли крах книжную индустрию. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

На примере Национальной библиотеки, можно ли судить по посещаемости, падает ли все-таки спрос, интерес на чтение настоящих бумажных книг?

Оксана Книжникова, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Национальная библиотека – это явление уникальное, многогранное. Она, наверное, не совсем похожа на остальные библиотеки, поэтому исключительно по физическому посещению судить очень сложно. Пожалуй, 60 % наших посетителей – это виртуальные посещения. Что же касается публичных библиотек, то время, конечно, вносит свои коррективы, в том числе эпидемиологическая обстановка. Если раньше люди приходили чаще и брали меньше книг, то сейчас просто приходят реже и берут с собой больше книг. Поэтому сказать, что библиотеки не нужны, что их стали посещать меньше – нет, я бы не сказала. Что касается Национальной библиотеки, то практически 80 % наших посетителей – это молодежь до 35-ти лет, и среди них 60 % – это учащаяся молодежь, студенты. С учетом того, что мы все-таки уходим в виртуальный мир, мы подключены к 136-ти базам данных мировых производителей. Часть наших читателей пользуется услугами Национальной библиотеки удаленно. Тем не менее мы стараемся идти в ногу со временем. Сейчас мы работаем больше как социальный, культурный центр. Поэтому библиотека современная – это не просто про книги и чтение. Это место, где люди могут собраться для того, чтобы культурно провести время, причем на абсолютно безвозмездной основе.

Ольга Бурлакова:

Оксана Юрьевна, как сделать так, чтобы библиотеки стали наиболее привлекательными для читателей и, может быть, даже модным местом для того, чтобы собраться? Может быть, какие-то мероприятия устраивать, клубы организовывать, что-то сделать такое в библиотеке, чего нет нигде, и ради чего читатель будет даже вынужден приходить в библиотеку? Помните, как в советское время модные журналы Burda нигде невозможно было достать, и приходили в библиотеку? Или еще другие какие-то другие журналы – вот так привлекали граждан. Какие идеи у вас, может быть, на будущее? Оксана Книжникова:

Что касается того, что вынуждены были приходить. Безусловно, мы работаем в правовом поле, поэтому если раньше скачать книгу было легко и просто, то сейчас это уже проблематично. Я думаю, вы сами ощутили. Фрагмент вы можете прочитать, а дальше просят заплатить. Поэтому, чтобы не платить, вынужденно придут в библиотеку или все-таки придется уже заплатить денежку. Но это уже вопрос другой, насколько человек может это сделать.