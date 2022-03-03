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В Сухарево построят новую поликлинику. Какие ещё объекты здравоохранения откроются для минчан в 2022 году?

03 марта 2022 19:21
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Новости Беларуси. В Минске продолжается модернизация объектов здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это капитальный ремонт корпусов и строительство новых учреждений.  

В Сухарево построят новую поликлинику. Какие ещё объекты здравоохранения откроются для минчан в 2022 году?-1

Активно развивается Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Недавно ввели в эксплуатацию новый корпус. Здесь проводят сложнейшие операции, обучают медиков из стран СНГ. Благодаря такой базе Беларусь – среди мировых лидеров по оснащенности и уровню профессионализма хирургов. Продолжится развитие и амбулаторно-поликлинического звена.  

В 2022 году практически новый корпус поликлиники появится в Партизанском районе, также учреждение здравоохранения (детская поликлиника) будет построено в Сухарево. В систему здравоохранения Минска входит 11 крупных клинических стационаров и 40 поликлиник. На них приходится большая расходная часть бюджета. И по каждому значимому медобъекту предусмотрена программная модернизация.  

# Учреждения здравоохранения # общество # Фотофакт

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