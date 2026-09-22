Новости по тегу #Библиотеки в Беларуси

Начало его работы приурочили к 80-летию областной библиотечной системы.
Главная особенность – еженедельная дегустация. Сейчас, в честь Яблочного Спаса, посетителям предлагают шарлотку и яблочный сок по мотивам рассказа «Антоновские яблоки» Ивана Бунина.
Идею создания подобного объекта предложили посетители и коллектив центральной библиотеки.
Теперь библиомобиль курсирует по 10 населенным пунктам, где нет стационарных библиотек.
24 апреля по всей беларуси пройдет ежегодная культурно-просветительская акция «Библионочь-2026».
Награда назначена коллективу за значительный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Минская областная библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина готовится к юбилею.
25 декабря Минская областная библиотека имени Пушкина отметит замечательный праздник – 125 лет со дня своего открытия.
В модульной библиотеке есть детский и взрослый отделы. А также игровая зона, место для проведения мероприятий и выставочное пространство.
Культурно-просветительская акция проводится ежегодно и объединяет тысячи любителей чтения по всей Беларуси.
Все подготовили для своих гостей необычную программу, но основная тема – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В республиканской научной медицинской библиотеке для гостей организуют «вечеринку здоровья». А на интерактивной выставочной площадке посетители узнают об истории военной медицины
О развитии двусторонних отношений специалисты собрали множество интересных фактов: от документов нормативно-правовой базы до публикаций СМИ, которые отражают ключевые события в становлении Союзного государства.
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