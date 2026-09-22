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Новости по тегу #Библиотеки в Беларуси

Интернет-портал о православных храмах Гродно запустили библиотекари
22 сентября 2026 06:30

Интернет-портал о православных храмах Гродно запустили библиотекари

«Кухня литературных героев»: интерактивная выставка проходит в Мядельской библиотеке
21 августа 2026 07:06

«Кухня литературных героев»: интерактивная выставка проходит в Мядельской библиотеке

Оригинальный арт-объект «Библиобочка» установили в центре Ветки
10 августа 2026 08:42

Оригинальный арт-объект «Библиобочка» установили в центре Ветки

Проект «Мобильная библиотека» в Березинском районе расширил географию
10 июня 2026 06:40

Проект «Мобильная библиотека» в Березинском районе расширил географию

«Библионочь-2026» – рассказываем, какие мероприятия пройдут в Национальной библиотеке
24 апреля 2026 08:49

«Библионочь-2026» – рассказываем, какие мероприятия пройдут в Национальной библиотеке

Мостовская районная библиотека – лауреат премии «За духовное возрождение»
07 января 2026 17:32

Мостовская районная библиотека – лауреат премии «За духовное возрождение»

При чём тут Пушкин? Разбирались, почему старейшая библиотека Минска носит имя великого поэта
06 декабря 2025 12:19

При чём тут Пушкин? Разбирались, почему старейшая библиотека Минска носит имя великого поэта

Сохранили издание 1908 года! Директор Минской областной библиотеки рассказала о редких экземплярах
05 ноября 2025 08:31

Сохранили издание 1908 года! Директор Минской областной библиотеки рассказала о редких экземплярах

В Борисове открылась первая в Минской области модульная библиотека
15 августа 2025 08:31

В Борисове открылась первая в Минской области модульная библиотека

В Беларуси наступила «Библионочь-2025». Вот что ждёт посетителей
25 апреля 2025 18:39

В Беларуси наступила «Библионочь-2025». Вот что ждёт посетителей

Культурно-просветительская акция «Библионочь» стартует вечером 25 апреля
25 апреля 2025 07:02

Культурно-просветительская акция «Библионочь» стартует вечером 25 апреля

В Президентской библиотеке открылась экспозиция, посвящённая Дню единения народов Беларуси и России
28 марта 2025 13:36

В Президентской библиотеке открылась экспозиция, посвящённая Дню единения народов Беларуси и России