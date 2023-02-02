Церковь должна объединять. Нужно ли священникам знать язык глухих?

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с иереем Александром Пранкевичем, руководителем центра по работе с глухими и слабослышащими при миссионерском отделе Гомельской епархии, клириком прихода храма в честь иконы Божией Матери Скоропослушница Гомеля. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Вы нашли общий язык даже с теми, кто не слышит обычную речь. Расскажите, как началось ваше служение?

Иерей Александр Пранкевич, руководитель центра по работе с глухими и слабослышащими при миссионерском отделе Гомельской епархии, клирик прихода храма в честь иконы Божией Матери Скоропослушница Гомеля:

Это была моя 2-3 исповедь, на которую я вышел священником, подошла женщина и дала бумажку с грехами, я прочитал и спросил, как зовут, она промолчала, я еще громче, голову она нагнула к иконе. Я сказал громко, даже в храме услышали, что я спрашиваю, я постучал по плечу, она показала на бумажку, там было написано: глухая Татьяна. Я спрашиваю жестами как могу. После того уже прошло время, мы вспоминали это событие с неким смехом, она вернулась домой. Муж говорит, что прибегает домой в слезах, я не могу понять, в чем дело, машет руками. У нас появился ученик в храме, который знает жестовые языки. Она помогала мне в приобщении других глухих, созывала друзей. Она на протяжении 10 лет, даже когда еще была палатка, потом временный храм, человек абсолютно не слышащий приходила10 лет в храм, не понимая ни богослужений, о чем молятся. Она всегда просила только об одном: чтобы Господь послал священника, который будет знать жестовый язык. Она ждала, Господь послал меня в этот храм. Приход создан уже 28 лет. В каком храме Минска есть сурдоперевод – подробности здесь. Олег Лепешенков:

В каком храме Гомеля вы служите? Иерей Александр Пранкевич:

Храм в честь иконы Божией Матери Скоропослушница. Храм у нас еще временный, у нас два храма, один из которых верхний предел – Скоропослушницы. В свое время меня духовник, покойный ныне архиепископ Феодосий, когда к нему подошел за благословением, благословил иконкой Спиридона Тримифунтского. «Молись, этот святой тебе поможет, будет тебя вести на протяжении всей твоей жизни». Вот так и получилось, что храм Скоропослушницы.

Олег Лепешенков:

А много ли таких прихожан, которые нуждаются в этом особом образе ведения богослужения? Иерей Александр Пранкевич:

Наша община состоит примерно из 25 человек. Много по численности в Гомеле, не считая районного центра. В данный момент находится порядка 1 000 глухих людей. У нас есть и сурдоперевод, те же крещения, погребения, венчания. То есть люди узнают через сарафанное радио, приходят в храм. Чаты для глухих есть, я проводил онлайн-трансляции. Понял, что люди, которым нужен священник с сурдопереводом, не только в Гомеле, в Беларуси, потому что на наши трансляции подключались и из России. Люди задавали вопросы, им интересно, это востребовано. Олег Лепешенков:

Вас пригласили в Минск, чтобы вести сурдоперевод телевизионной трансляции на праздник Крещения Господнего. Это говорит о том, что нужно больше священников, которые знают жестовый язык. «Мы обобщаем и упрощаем связи между приходами». Как церковь Беларуси помогает глухим – подробности здесь. Иерей Александр Пранкевич:

Их необходимо много. Всем людям необходим священник, с которым можно пообщаться, как слышащим, так и глухим. Священников необходимо много. То есть может быть преподавание основ, чтобы ответить кратко, направить куда-то человека, хотя бы основы жестового языка священник должен знать. Олег Лепешенков:

Мне доводилось слышать, что жестовый язык освоить несложно. Вы могли бы нам это доказать здесь и сейчас?